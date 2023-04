Rufián arremete contra Díaz: "Útil es pactar una reforma laboral para apuñalar a quienes te pusieron donde estás"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha criticado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que la política útil "no es votar en contra de una reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo", sin mencionar expresamente a ERC, que votó en contra de la norma, tras presentarse de forma oficial como candidata a la Presidencia del Gobierno con su nueva formación Sumar.

"Entiendo que útil es pactar con Garamendi y con Ciudadanos un reforma laboral sin unos salarios de tramitación y una indemnización digna a cambio del aplauso y la financiación suficiente para apuñalar a quienes te pusieron donde estás", ha publicado en su perfil de Twitter.

Esta crítica se une a la que también ha realizado este domingo el politólogo y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quien ha acusado a Díaz de hacer campaña con partidos que "compiten" contra Unidas Podemos.

"Hay que trabajar para la unidad. Hacen falta todas las fuerzas, también la que representa Yolanda Díaz. Pero es ministra de Unidas Podemos y hoy ha hecho campaña por partidos que compiten contra Unidas Podemos. Eso es ruido. Estruendoso", ha criticado Monedero.

Yolanda Díaz ha anunciado este domingo en un acto en el polideportivo Antonio Magariños (Madrid) de forma oficial que se presentará como candidata a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones y ha garantizado que estará "a la altura" del reto de responder a la "sed de cambio", con un proyecto en el que "caben todos".

"Voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España", ha proclamado este domingo en Madrid para asegurar que se siente ""útil" para poder "ganar el país, dejando claro su rechazo a la política basada en el "ruido" y reivindicado que Sumar es una fuerza "feminista" que promueve igualdad, pues las mujeres "no son de nadie" y están "cansadas" de "tutelas" o ser "ninguneadas".

"Las mujeres no somos de nadie. Yo tampoco soy de nadie", ha subrayado en pleno clima de tensión con Podemos, que ha mantenido su pulso y no ha acudido a su puesta de largo, al no suscribirse antes un pacto previo. En sus arengas, Díaz ha afirmado que es hora de que las mujeres sean las "protagonistas" de la historia y que serán "imparables".