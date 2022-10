Rufián defiende modificar la sedición lo antes posible, pero dice que la gente está más preocupada por la hipoteca

Afirma que la única condición de ERC para aprobar el presupuesto es mejorar las cuentas a nivel social y avanzar en el conflicto político

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rechazado hoy fijar plazos para reformar el delito de sedición aunque defiende hacerlo lo antes posible, pero ha precisado que "la única condición" de ERC para aprobar los presupuestos para 2023 es mejorar las cuentas a nivel social y avanzar en resolver el conflicto político. Ha argumentado, en este sentido, que la sedición "no interesa a la gente", que está más preocupada por su hipoteca.

En una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este lunes recogida por Europa Press, Rufián ha defendido hacer lo antes posible la reforma del delito de sedición, pero ha rechazado fijar plazos para llevarla a cabo.

Ante la pregunta de si la reforma de este delito será una condición necesaria para que los republicanos aprueben los PGE, ha replicado: "La única condición de ERC es avanzar, mejorar los presupuestos a nivel social y avanzar en el conflicto político".

En esta línea, ha opinado que esta cuestión no interesa a la gente, que --en sus palabras-- está mucho más preocupada por su hipoteca, y ha insistido en que ERC debe dar respuesta a la situación económica y al conflicto político: "Tenemos que intentar estar en todo".

"Queda mucho recorrido para mejorar los Presupuestos. Estoy hablando de infraestructura, de servicios, del día a día de la gente", ha zanjado. En cualquier caso, ha defendido que los Presupuestos de 2023 son "la principal palanca" para presionar al PSOE y defiende negociarlos.

De hecho, ha lamentado que "el PSOE no hace, se le debe doblar constantemente" y ha defendido que la renuncia de los republicanos a presentar una enmienda a la totalidad de las Cuentas da tiempo y espacio a mejorarlas.

Asimismo, ha acusado al PSOE de incumplir los acuerdos alcanzados con los republicanos pero ha avisado de que Cataluña no estaría mejor con un Gobierno de PP y Vox, por lo que ve en las negociaciones una ventana de oportunidad: "Esto no significa que nosotros seamos responsables de las decisiones del PSOE, somos responsables de sus buenas rectificaciones".

PRESUPUESTOS CATALANES: "UNA PRÓRROGA NO SERÍA NINGÚN DRAMA"

Rufián ha separado las negociaciones de los PGE de la de las Cuentas catalanas, al considerar que "hay mucha tierra quemada entre el PSC y ERC" y, preguntado por si las aprobaría con ellos, ha defendido hablar con todos y ha asegurado que una prórroga no sería --en sus palabras-- ningún drama.

Así, ha atribuido a Junts los Presupuestos catalanes para 2023 y ha exigido sus votos para aprobarlos "tal y como se presentaron", puesto que según él no han cambiado en nada respecto a los elaborados por el exconsejero de Economía Jaume Giró.

"No se entiende que hasta hace 48 horas tú hicieras unos presupuestos y que ahora, simplemente porque no estás en el Govern, no los apoyes", ha criticado.

Ha insistido en que el Govern en solitario de ERC representa al 80% de la población catalana y ha dicho sentirse orgulloso de estar en "un proyecto político que es capaz de integrar a gente tan diferente".

SANTA COLOMA, EL OBJETIVO ES "SUMAR, CONDICIONAR"

Rufián ha fijado como objetivo de los republicanos "sumar, condicionar" en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), para el que encabezará las listas de los republicanos en las elecciones de los municipales.

Ha avisado de que "el partido comienza como comienza" puesto que ERC cuenta con tres regidores cuando el PSC gobierna en solitario con 17, y ha calificado de insano que una formación política gobierne con mayoría absoluta durante, ha dicho, 31 años.

Ha criticado que el Gobierno municipal "se apodera como suyas inversiones de instituciones que no son del Ayuntamiento" y ha cifrado en 7.000 millones de euros la financiación recibida de la Diputación de Barcelona en los últimos años, en sus palabras.