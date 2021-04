Rufián dice que es "un orgullo cabrear nazis": "He tenido trabajos peores"

Afirma, tras ser recibido con insultos en Dénia, que la Comunitat tiene "un problema muy grande con los nazis" que no ha visto "en ningún lugar"

VALENCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado que es "un orgullo cabrear nazis", tras ser recibido este domingo con insultos en Dénia (Alicante). "He tenido trabajos peores", ha ironizado, al tiempo que ha afirmado que la Comunidad Valenciana tiene "un problema muy grande" que "no ha visto en ningún otro lugar" y ha denunciado la "impunidad" de estas posiciones "reaccionarias".

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

Así se ha manifestado Rufián este domingo en declaraciones a los medios antes de presentar su libro 'El 15M facha. Ideas para un futuro en disputa' en Valencia. Esta misma mañana, el representante de Esquerra Republicana ha sido recibido en Dénia (Alicante) con insultos, el saludo fascista y algunas banderas preconstitucionales.

Preguntado por estos hechos, ha expresado su "orgullo" por "cabrear a nazis" y se ha mostrado "consciente" de que tendrá "delante" a determinadas personas por "defienden determinadas ideas". "He tenido trabajos peores", ha indicado.

Rufián ha invitado a preguntarse si "algunas de las personas nazis" que le han proferido insultos este domingo "cobran el salario mínimo, porque, ha incidido, "yo voto a favor de subirlo". "Puede que voten a gente que vota en contra de aumentarlo, la pregunta es por qué", ha reflexionado.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso ha asegurado que en la Comunidad Valenciana "hay un problema muy grande con los nazis": "Trabajo desde hace cinco años en Madrid, todo el mundo se puede imaginar lo que he vivido, también en Catalunya, pero lo de la Comunitat Valenciana no lo he visto en ningún lugar. He visto a policías y guardias civiles que prácticamente les faltaba hacerse un selfie con los nazis".

En este sentido, se ha planteado "por qué personas de clase trabajadora interpelan de esa manera", ya que, a su juicio, "que un rico defienda posiciones reaccionarias es que tiene conciencia de clase, pero que lo haga alguien con problemas de exclusión social... es una pregunta que nos tenemos que hacer".

Rufián ha indicado que se trata de un debate "muy largo", aunque ha apuntado que "quizá" sea un "posible problema de las izquierdas", y ha denunciado la "impunidad" de estas posiciones "extremas".

"En la Comunitat Valenciana ha habido una maquinaria de corrupción llamada PP durante mucho tiempo, todas las izquierdas se han tenido que juntar y queda mucho trabajo que hacer", ha señalado, al tiempo que ha apostado por "continuar viviendo y plantando cara para demostrar que esta gente ni ganó hace 80 años ni ganará ahora".

Preguntado por las declaraciones de la síndica de Vox en Les Corts Valencianes, Ana Vega, quien ha señalado "el derecho" de la formación a "tener la duda" de la veracidad de las amenazas al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y el exvicepresidente del Gobierno y actual candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Rufián ha asegurado que se trata de "nazis haciendo de nazis".

"Es normal según quién defiende a quién. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo alguien de clase trabajadora de Brasilia pueda votar a Bolsonaro, cómo alguien de Oklahoma pueda votar a Trump y cómo alguien de la Comunitat Valenciana pueda votar a Abascal", ha insistido.

A las puertas de la entrada del Jardín Botánico, donde se ha celebrado la presentación, una decena de personas que portaban banderas de España se han concentrado sin que se registrara ningún incidente.