Rufián se disculpa por el caso del Parlament y pide investigar si hay ayuntamientos donde también se cobra sin trabajar

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido disculpas este miércoles por la denominada 'licencia por edad' que desde 2008 permite a determinados funcionarios del Parlament de Cataluña cobrar sin trabajar durante los cinco años previos a la jubilación, y ha llamado a investigar si esta "indecencia" se produce también en otras administraciones, como ayuntamientos, para acabar con ella.

"Hemos pedido disculpas, no cabe otra cosa. Yo antes de entrar en política veía a algunos políticos intentar justificar cosas indecentes como esta y creo que, cómo mínimo, hay que pedir perdón e intentar arreglarlo", ha reconocido en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por esa 'licencia por edad' que la Mesa del Parlament ya ha acordado eliminar.

En este contexto, ha dejado claro que ERC no quiere "mitigar" este asunto, sino "llegar hasta el final" para "arreglarlo" no sólo en el Parlament, sino también en otras administraciones que tengan prácticas como esta o similares. "En política eres responsable de lo que sabes y no sabes y, como representantes públicos tenemos que intentar arreglarlo", ha incidido.