Rufián elogia a Illa y espera que no "postergue" su apoyo a los Presupuestos en Cataluña por "rédito electoral"

Asegura que un sector de "interesados" pretenden "ridiculizar" la mesa de diálogo, pero "cada vez lo tienen más difícil"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha elogiado este miércoles la figura del primer secretario del PSC, Salvador Illa, pero espera que no "postergue" apoyar los Presupuestos de Cataluña esperando lograr "rédito electoral" ya que la ciudadanía "necesita" la aprobación de las cuentas públicas.

Del jefe de la oposición en Cataluña, Rufián ha dicho durante un desayuno del Fórum Europa que le parece "un gran político" y "una buena persona". "Un tipo muy hábil", ha agregado, antes de precisar que, ante un micro, hace algo "revolucionario": "ser normal".

Pero, a juicio del portavoz de ERC en la Cámara Baja, esta "habilidad" es "quizá" la que le está haciendo "postergar" los Presupuestos, "muy necesarios". Según Rufián, el PSC deja las cuentas públicas para 2023 "en barbecho" porque "sabe que así desgasta a ERC", pero también se desgasta el propio PSC y, "sobre todo", "afecta a la gente".

"Llega un momento en el que la gente no nos entiende, no nos sigue, desconecta y que no haya Presupuestos en Cataluña simplemente por intentar sacar rédito electoral es un fracaso", ha agregado, antes de lamentar que el principal partido de la oposición catalana tomaría esta decisión "en otro contexto". "Ojalá tomen conciencia de ello", ha agregado.

CONVIENE UNA CITA DISCRETA ANTES DE LA "FOTO"

Durante su intervención, Rufián también se ha referido a la mesa de diálogo conformada con el Gobierno para avanzar en una solución referente a Cataluña y ha restado importancia a que se celebre o no una nueva ronda antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo porque "la interlocución" entre la Generalitat y el Ejecutivo es hoy "múltiple y constante".

El diputado independentista considera esto "una buena noticia", aunque a veces "dificulte" algunas negociaciones, pero ha insistido en que, antes que "la foto", él aboga por una "llamada o un encuentro sin la presión del foco de los medios de comunicación".

Además, ha lamentado que la mesa de diálogo con el Gobierno ha sido "ridiculizada" intencionadamente en Cataluña "por un sector de gente" que, si bien son "pocos" están "interesados". "Lo siguen haciendo", ha agregado, aunque ha afirmado que "cada vez lo tienen más difícil".

LA GENTE QUE VOTA EN CONTRA DE SUS PROPIOS INTERESES

Rufián también ha hecho una reflexión sobre el voto de los ciudadanos. A su juicio, mucha gente, sobre todo en Madrid, vota "en contra de sus intereses" pensando que "vota a favor de sus principios". Así, ha subrayado que "no es normal" que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, gane en barrios como Ciudad Lineal, Vallecas o Usera y ha instado a preguntarse el por qué.

El portavoz de ERC cree que el concepto "más poderoso" en política es el de 'patria', algo "colectivo" aunque no esté definido qué es concretamente. "Un rey, un ejército, un himno, un partido político, un equipo de fútbol", ha añadido. Por ello, ha interpelado a la izquierda para "llenar de contenido esa bandera" y "hablar de lo que comparte la mayoría de la gente, "símbolos" como la precariedad, la exclusión social, el paro o el feminismo.