Rufián (ERC) avisa al socialismo catalanista: "Quizás su voto no va para frenar a Feijóo"

Vilalta reprocha a Díaz (Sumar) defender un "supuesto feminismo cómodo"

LLEIDA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, ha avisado este miércoles al socialismo catalanista: "Quizás su voto no va para parar a la derecha, quizás su voto no va para frenar a Feijóo".

"Con todo el respeto del mundo hacia aquel socialismo catalanista que aún no está en ERC, y ya hay mucho, no quiero a nadie arrepentido el 24 de julio. Porque quizás su voto no va para parar a la derecha, quizás su voto no va para frenar a Feijóo, quizás su voto, pensando que va para defender a Cataluña, sirve para hacer presidente de Feijóo", ha dicho en un mitin en Lleida.

También respecto al candidato a la presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alertado de que "todo el mundo sabe lo que hará con Cataluña".

"No queremos a nadie arrepentido, que se lo piensen bien", y ha asegurado que ve bastante probable que el PSOE haga presidente al candidato popular si tiene la posibilidad.

Ha defendido que "la mejor manera de evitarlo es darle fuerza al independentismo de izquierdas catalán y al independentismo de izquierdas vasco" para forzar al PSOE a pactar a su izquierda.

VILALTA, GRANOLLERS Y BAILAC

En el acto también han participado el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; la portavoz y secretaria general adjunta de la formación, Marta Vilalta; su cabeza de lista al Congreso por Lleida Inés Granollers, y la 1 al Senado por Lleida Sara Bailac.

Vilalta ha reprochado a la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, defender un "supuesto feminismo cómodo", y ha valorado que el feminismo siempre incomodará.

Granollers, Bailac y Vilalta han abordado los efectos de la sequía en Lleida, y en este sentido la candidata al Congreso por Lleida ha defendido que para ERC será "primordial" en la próxima legislatura que la Generalitat pueda gestionar las cuencas que llegan a Lleida.

Por su parte, Bailac ha criticado que "de mil trenes que circulan cada día en Cataluña, solo 22 circulan por las comarcas de Lleida", y a su parecer esto es una muestra de la precariedad del transporte ferroviario en la zona, en el que ha criticado falta de inversiones.