Rufián (ERC): "Me siento muy orgulloso de haber estado en un despacho negociando los indultos"

Quiere mantener la negociación con el Estado para resolver el conflicto político en Cataluña "gobierne quien gobierne"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El número 1 de ERC por Barcelona al Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha reivindicado el papel de ERC en la negociación para que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos indultara a los nueve líderes independentistas condenados por el 1-O: "Me siento muy orgulloso de haber estado en un despacho negociando los indultos".

"Sí, lo digo. Y eso no lo hemos dicho durante cuatro años. O no lo han dicho todos y todas durante cuatro años. Yo digo que sí, y tanto, porque es mi trabajo intentar sacar a la gente de la cárcel si lo están de forma injusta y salvaje", ha afirmado en una entrevista de Europa Press.

Rufián ha asegurado que ERC se ha quedado muchas veces sola en esa negociación pese a haber puesto "el cuello para que esto pasara", y ha instado a los partidos independentistas que han criticado esa estrategia a sumarse a los republicanos para tener más fuerza.

Preguntado por si negociaron los indultos a cambio de algo, ha dicho que había "presión" de la mayoría de la sociedad civil catalana para que los líderes del 1-O salieran de la cárcel, y posicionamientos de instituciones, partidos y medios internacionales contra ese encarcelamiento.

"ERC estuvo ahí como la que más negociando eso. ¿A cambio de nada? No, a cambio de derechos. A cambio de los derechos de la generalidad de gente que no era en muchos casos de nuestro partido, porque esto no ha importado, nunca ha importado", ha añadido.

NEGOCIAR "GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"

Rufián ha defendido seguir con la negociación con el Estado para resolver el conflicto político en Cataluña "gobierne quien gobierne", ante la posibilidad de un Ejecutivo liderado por el PP, y ha destacado que la actitud negociadora del independentismo se valora a nivel europeo.

En ese sentido, ha recordado que la mesa de diálogo es entre gobiernos y no entre partidos, por lo que, "más allá de las filias y fobias de cada uno", el Govern no puede renunciar a negociar con un Ejecutivo central siempre que lo lideren demócratas.

Ante ello, ha dicho que el Govern espera contrapropuestas a su petición de que los catalanes voten sobre la independendencia, y ha lamentado que el independentismo "no ha sido capaz" de lograr que el PSOE y el PSC concreten cuál es su propuesta para Cataluña.

FRENTE COMÚN Y REFERÉNDUM

Tras la propuesta del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, de llegar a un acuerdo programático con Junts, Rufián ha sostenido que "tiene que ser posible" porque ambos partidos han apoyado más de un 85% de las iniciativas del Gobierno la última legislatura, por lo que cree que esta unidad ya existe 'de facto".

Rufián no ha aclarado si exigirían un referéndum para facilitar una nueva investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez: "Si yo le respondiera, sería la mejor excusa para que según quién salga al minuto y medio a decir que no".

Así, ha advertido de que el precio de la investidura debe ser "consensuado" y que, por tanto, no debe negociarse a través de titulares.

Sobre la coordinación entre grupos independentistas en el Congreso --algo que, según Junts, precipitó la ruptura de la coalición del Govern-- Rufián ha contestado que prefiere no hablar de sus exsocios porque "tienen capacidad de generar un ruido mediático bestial" que no pueden contrarrestar.

No obstante, ha alertado de que las pugnas entre independentistas son "el mejor escenario para el PSC" y les alejan de los votantes independentistas, que cree que necesitan un proyecto que genere ilusión y con liderazgo tras la abstención en las últimas municipales.

"Desde aquí le deseo mucha suerte al espacio político que representa CDC", ha añadido.

FOMENTAR LA ABSTENCIÓN ES "VENENO"

Por otro lado, Rufián ha rechazado "criticar" la petición del Consell de la República de bloquear una investidura y la consulta de la ANC --de la que formó parte antes de fichar por ERC-- a sus bases sobre si promoverá la abstención ante el 23J.

Sin embargo, ha avisado que "siempre que las derechas gobiernan se intenta fomentar el discurso de que todos son iguales", un mensaje que genera abstención y que --ha dicho-- es un veneno para las izquierdas porque desmoviliza a sus votantes.

SITGES: "MARÍN NO SALIÓ ESPOSADA"

Tras la detención de la alcaldesa de Sitges (Barcelona), Aurora Carbonell (ERC), por presuntas irregularidades en subvenciones, Rufián ha mantenido que ella ha colaborado para esclarecer presuntas malas praxis, y que el partido actuará si se demuestra que ha cometido algún delito.

Aun así, ha apuntado que aún no hay ninguna acusación contra Carbonell tras su detención y ha lamentado la diferencia de trato que hubo, según él, en comparación con el caso del Consell Esportiu de L'Hospitalet (Barcelona), también sobre supuestas irregularidades en subvenciones: "Núria Marín no salió esposada de ningún ayuntamiento".

SEGUIRÁ EN SANTA COLOMA

Rufián ha confirmado que seguirá en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) durante los próximos cuatro años, tras renunciar al sueldo que le corresponde como concejal, y ha sostenido que "es muy bueno" que los políticos tengan experiencia en el ámbito municipal.

También ha criticado que la alcaldesa de Santa Coloma, Núria Parlon (PSC), haya integrado en su gobierno a los dos concejales de Cs pese a tener mayoría absoluta, algo que según él demuestra que el PSC está instalado en "posiciones reaccionarias" que lo alejan de lo que una vez representaron sus siglas.