Rufián insta a un acuerdo con la ley del 'sólo sí es sí', que es "perfectible", pero sin atacar a Igualdad

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha instado al Gobierno de coalición a buscar un acuerdo en torno a la Ley de Libertad Sexual, la conocida como 'ley del sólo sí es sí', pues admite que es "perfectible, como tantas otras", pero también ha pedido evitar "campañas" contra el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Según ha explicado en los pasillos del Congreso, ya ha habido "contactos" en torno a la reforma planteada por el PSOE y su formación está abierta al diálogo, aunque entiende que "hay un montón de derivadas y problemáticas que solucionar". "La ley, por muy bien hecha que esté, no cambia la realidad --ha añadido--. La situación es complicada, pero por nosotros no será".

Esquerra ya dijo este martes que su "línea roja" es no volver a lo que consideran el "calvario probatorio" de las víctima de agresiones sexuales, obligarlas a demostrar que ha habido violencia.

NO ENTIENDE EL SILENCIO DE YOLANDA DÍAZ

En todo caso, Rufián rechaza contribuir a "campañas" contra Igualdad y ha vuelto a reprochar lo que considera "silencios" de la vicepresidenta Yolanda Díaz en esta polémica que afecta a su compañera de grupo Irene Montero.

"Respetamos las dificultades que haya (en una coalición), pero no entendemos tanto los silencios en según qué partidos en la no defensa de determinados ministerios. Y no hace falta que diga más", ha deslizado.