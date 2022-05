Rufián rechaza los argumentos de Sánchez: Usted es el mayor controlador del CNI, deje de chantajearnos

Junts desdeña las "milongas" del presidente y dice que la "anestesia" que dado a Cataluña está dejando de hacer efecto

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Las formaciones independentistas catalanas han mostrado su decepción por las "milongas" y los "cuentos" que, desde su punto de vista, les ha trasladado el presidente Pedro Sánchez durante el pleno monográfico sobre el 'caso Pegasus'. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha desdeñado su anuncio de incrementar el control judicial del CNI recalcando que el "mayor controlador" de los servicios secretos es el jefe del Ejecutivo. "No nos pueden chantajear constantemente", le ha avisado.

"¿Qué ha venido a hacer?", ha soltado Rufián al presidente nada más subir a la tribuna, una pregunta que también le ha formulado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, mientras que desde el PDeCAT, Ferran Bel, le ha reprochado que con su actitud ha "empeorado" la situación provocada por el espionaje a independentistas.

Los tres partidos han dejado claro que el Gobierno no está dando los pasos adecuados para reconducir esta crisis y que no basta con las reformas legales anunciadas por Sánchez ni con el cese de Paz Estaban al frente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

LOS CABALES, CADA VEZ MENOS Y MÁS DÉBILES

Así, tanto ERC como Bel han vuelto a apuntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, han insistido en que, pese a que Sánchez presume de presidir un Gobierno "transparente", el PSOE sigue vetando una comisión de investigación en el Congreso sobre este particular, y han hecho hincapié en que el Ejecutivo debe aclarar si el espionaje que no contaba con control judicial procedía de elementos descontrolados de las 'cloacas' del Estado.

Rufián ha avisado a Sánchez de la existencia de una operación del "búnker" que busca "excitar" al independentismo para "desestabilizar" al Gobierno y le ha recriminado que con su intervención haya dado la "razón" a quienes buscan eso y dar "más excusas" a ERC para alejarse del Gobierno. "La gente cabal cada vez quedamos menos y somos más débiles", ha lamentado.

Además, le ha afeado que prometa un mayor control judicial del CNI cuando el "mayor controlador del CNI" es el propio presidente del Gobierno. "No puede blanquear a su Ejecutivo frente a todo lo que ha pasado", le ha dicho, rechazando su argumento de que Moncloa no conoce las decisiones operativas de los servicios de inteligencia.

ADEMÁS DEL INDEPENDENTISMO, ¿QUÉ MÁS DELITOS COMETIERON?

Al igual que otros portavoces, Rufián le ha urgido a confesar "qué delito" han cometido las personas que han sido espiadas "aparte de ser independentistas" y, en concreto, por qué se espió al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y son las cloacas las que están detrás de las escuchas a las personas que las sufrieron sin control judicial.

"En política y en la vida, la queja constante cansa, aunque esté justificada. Nosotros nos quejamos mucho, justificadamente. Tenemos que equilibrar entre los avances que ustedes hacen con formaciones como la nuestra en el Estado del Bienestar con avances en el Estado de Derecho. No nos pueden chantajear constantemente", ha aseverado.

"No sé qué ha venido a hacer aquí", ha confesado la portavoz de Junts, criticando que Sánchez pretenda exculparse cuando "tiene toda la responsabilidad". "Llevan muchos años tomándonos el pelo", ha denunciado Nogueras, quien ha calificado de "cuentos y milongas" las palabras de Sánchez y ha cargado contra sus socios en la Generalitat que "aún creen en pactos mágicos" con el PSOE.

Eso sí, ha dado la razón al presidente en que la situación de la Cataluña actual dista mucho de la de 2017 porque el PSOE y "algunos partidos catalanes" han contribuido a "anestesiarla" y ya no es esa sociedad "desacomplejada y valiente que salió a las calles a decir 'prou' (basta)". "Pero esa anestesia está perdiendo su efecto", ha alertado, garantizando que volverán para terminar la faene que empezó con el frustrado 'procés'.

Ferran Bel, del PDeCAT, se ha declarado "absolutamente decepcionado" las no explicaciones de Sánchez que, a su juicio, "empeoran" la situación. "Si todo ha funcionado correctamente por qué han cesado a la directora del CNI?", le ha preguntado, instándole a ir más allá investigando lo sucedido y retándole a confirmar que ningún miembro de la Policía o la Guardi Civil tiene el programa 'Pegasus'.

ESTÁN "PRESOS" DE LAS CLOACAS

Además, le ha dejado claro que lo que ha sucedido en los últimos años en Cataluña es "un paso necesario, pero muy pequeño" y que, por tanto, no puede venderse como "un logro político". Por eso, ha defendido una mesa de diálogo que haga honor a su nombre y que dé "frutos".

Para la diputada de la CUP, Mieria Vehí, tras escuchar a Sánchez caben cuatro opciones: "O nos miente, o está asediado por las cloacas; o está prestando un servicio patriótico a España, o las tres a la vez". "¿Por cuántos derechos se cambia la unidad de España?", le ha preguntado, recalcando la "responsabilidad del PSOE" en el nacimiento de las 'cloacas' y avisándole de que tendrá que elegir "entre el bloque democrático y el autoritario".

En este contexto, le ha retado a "poner urnas" y ha descalificado la mesa de diálogo sobre Cataluña, que considera "una broma" que sólo sirve al PSOE para "lavar su imagen internacional". Y es que, a su juicio, la única solución para España pasa por "romper con la Transición" y no por buscar acuerdos con un Gobierno "preso de las cloacas". "Nosotros, lo volveremos a hacer", ha apostillado, en catalán.

SEA VALIENTE Y CUIDE AL BLOQUE DE INVESTIDURA

Desde Bildu, su portavoz, Mertxe Aizpurua, ha acusado al Gobiernode espiar a nada menos que a sus socios parlamentarios, como si fueran narcotraficantes o yihadistas, con "las mismas técnicas" que usaron sus predecesores para espiar a adversarios políticos y ha rechazado el "acto de fe" que les plantea Sánchez, instándole la "investigar, aclarar, depurar responsabilidades" y a "limpiar las cloacas" y a dejar claro quién ordenó las escuchas si no fue Moncloa.

"No se puede pedir responsabilidad y no ofrecerla de vuelta", ha enfatizado, emplazándole a "cuidar" y a no poner en "riesgo" al bloque plurinacional de izquierdas que le sostiene afrontando esta crisis con "valentía" y verdadera "transparencia". "La gente no debe ser quien pague los errores de este Gobierno, actúen con altura", le ha rogado.