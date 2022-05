Rufián responde a Sánchez que si la mesa de diálogo no se reúne no es por ERC y siempre la defenderá "aunque espíen"

Advierte de que si fracasa la reunión será por culpa de la izquierda "y cada vez que fracasa la izquierda sube el independentismo"

Arremete contra el proyecto de escucha de Yolanda Díaz para defender "los partidos" y no "las caras"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que si la mesa de diálogo no se reúne no es por ERC y que siempre la defenderá pese a ser espiados, respondiendo así a las fuentes gubernamentales que han achacado a las discrepancias entre ERC y Junts el retraso de la reunión entre ambos gobiernos.

"Sería bueno que esa reunión se haga ahora", ha sostenido Rufián este miércoles --al ser preguntado por una posible fecha para que ambos presidentes se reúnan-- en el marco del coloquio que ha tenido lugar en el Club Siglo XXI en Madrid.

Precisamente fuentes gubernamentales han subrayado la "absoluta disponibilidad" del presidente Pedro Sánchez para convocar ese foro y sostienen que ahora el principal problema para que se lleve a cabo no es el contenido si no el "malestar" por las escuchas con el programa 'Pegasus' a líderes independentistas, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.

A este respecto, Rufián ha recordado que incluso cuando ha habido "gente en la cárcel" por defender el independentismo esa misma gente ha pedido hablar con quienes los encarcelaron. "¿Cómo no vamos a querer hablar ahora?", se ha preguntado para añadir que ERC siempre defenderá la "palabra, la negociación, el diálogo". "Aunque nos espíen", ha añadido en referencia al caso 'Pegasus'.

En cuanto a la fecha concreta de este cónclave y cuál es el motivo que está retrasando el encuentro, Rufián ha asegurado que lo desconoce al tiempo que ha avisado que cuando se produzca no quieren solo "la foto" sino que "tenga cierta utilidad".

"NO SERÁ UN FRACASO DEL INDEPENDENTISMO"

Al hilo, ha advertido de que el fracaso de la mesa no será un fiasco de ERC ni del independentismo, sino de la izquierda española. "Y la historia nos dice que cada vez que fracasa la izquierda española sube el independentismo. No es una amenaza ni una opinión. Es información", ha aclarado.

Asimismo, ha insistido en que ERC ha apoyado las normas "buenas" que el PSOE ha propuesto. "Cada vez que el PSOE ha querido hacer política y no matemáticas, ERC ha estado, porque es lo que nos pide la gente", ha recalcado.

En otro punto, ha aprovechado para contestar a la intervención de Pedro Sánchez esta mañana en el Congreso que ha asegurado que "con la que está cayendo para el 70 por ciento de la población de Cataluña la independencia no es una prioridad", a lo que Rufián ha contestado que "con la que está cayendo, la unidad de España tampoco".

"Yo ese porcentaje no lo conozco. Sí que conozco otro: el 81 por ciento sabe que las diferencias y conflictos políticos en política se hacen con votaciones y no a palos y no con jueces", le ha reprochado al jefe del Ejecutivo.

"DEFIENDO LOS PARTIDOS"

Durante el coloquio Rufián ha hecho alusión al futuro proyecto político de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su idea de dejar en un segundo plano a los partidos y enfocarse en construir una propuesta ciudadana.

Así, Rufián se ha definido como un firme "defensor de los partidos". "Hay algunos que lo llaman escucha activa para no llamarlos por lo que son, partidos", ha expresado en alusión a Díaz.

En este punto ha subrayado que "nadie gana las elecciones con buenas portadas" o "solo con su cara" sino que, a su juicio, son los proyectos "colectivos" los que prevalecen, ha insistido para después desearle a Díaz que "le vaya bien".

"PARAR A LA ULTRADERECHA"

Gran parte de la conferencia del portavoz de ERC en la Cámara Baja ha estado centrada en las críticas hacia la "ultraderecha" que está en auge en Europa.

A su juicio, la ciudadanía está "cabreada" con mucha tensión y "violencia verbal". "España es un país convulso, con una pulsión hacia la violencia en la esfera pública, política y mediática inherente a su historia", ha apostillado.

A su parecer, a la "ultraderecha" se le frena "llenándole la nevera a la gente" y asegurando sus necesidades básicas. "O la izquierda se dedica a llenar la nevera o la derecha se dedicarán a ganarnos izando banderas, y ahí siempre perderemos", ha zanjado.

"No es que de repente haya un montón de fachas, de gente a la que de repente le guste Vox. Es que hay un montón de gente con miedo y sin esperanza y cabreada y furiosa. O les damos cosas útiles o los perderemos", ha finalizado.