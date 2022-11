Rufián sale en defensa de Irene Montero en el Pleno del Congreso después de que el PP la llame "inútil"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso ha salido este lunes en defensa de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el Pleno del Congreso después de que el PP la haya definido como "inútil y soberbia".

En los primeros compases del debate de los Presupuestos Generales en el Pleno del Congreso, el orador del PP, Víctor Píriz, ha acusado al Gobierno de "volver a cambiar presos por presupuestos" y de eliminar el delito de sedición para "contentar a sus insaciables compañeros de viaje" independentistas y de "mantener a la inútil y soberbia ministra de Igualdad".

Nada más terminar, Rufián ha pedido la palabra para salir en defensa de Montero, que no estaba presente en el hemiciclo, y para reclamar que se retire el calificativo de "inútil" empleado por el diputado del PP. "Y me da vergüenza pedirlo yo, que no formo parte de su grupo", ha dicho, en velada alusión a Unidas Podemos.

EL PP NO RETIRA NADA

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha preguntado a Píriz si retira la palabra, pero el diputado de PP se ha negado alegando que la llama "inútil" porque considera que "no es útil".

Batet ha preferido seguir con el debate sin hacer más mención al tema. El representante de Unidas Podemos en el debate, Txema Guijarro, ha hecho una breve mención al incidente al término de su intervención devolviendo el 'adjetivo' al diputado del PP: "Inutilidad es de lo que ha hecho usted aquí gala", ha comentado, reprochando una oposición del No a todo.