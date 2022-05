Rufián tacha de "simples" las respuestas de Robles: "Parece que ha cogido una pala y no deja de cavar"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este miércoles de "malas" y "simples" las respuestas que está dando la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante el 'Caso Pegasus'. "Parece que ha cogido una pala y no deja de cavar", ha añadido.

En declaraciones en la Cámara tras interrogar a Robles sobre el funcionamiento de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Rufián se ha mostrado convencido de que la titular de Defensa puede "hacerlo muchísimo mejor de lo que está haciendo" en la crisis del espionaje.

Así ha respondido al ser preguntado si las relaciones de ERC con e Gobierno están mejor o peor que antes de escuchar a Robles y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control de la Cámara Baja.

"Nunca entro a calificar estados de ánimo, pero creo que Robles lo puede hacer muchísimo mejor", ha indicado, avisando de que es "una mala noticia" tanto para ella como para el Gobierno "que responda de una manera tan mala y tan simple".

SÁNCHEZ PUEDE DESCLASIFICAR SIN JUEZ

Además, ha aprovechado para recordar que no es cierto que el Ejecutivo tenga que esperar a que lo pida la Justicia para desclasificar documentos relativos al espionaje porque el jefe del Ejecutivo tiene "potestad para hacerlo" 'motu proprio'.

"Sería bueno, al final nos vamos a enterar antes de quién mató a Kennedy que de lo que pasó aquí hace dos semanas", ha afirmado. Desde fuentes de ERC han apuntado después que es posible que en los próximos días se conozcan los nombre de nuevos altos cargos y partidos víctimas de escuchas.

Por último, Rufián ha dicho desconocer si ya hay fecha para la reunión que tienen pendiente Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, para hablar del espionaje pero, sobre todo ha insistido en la conveniencia de que la mesa de diálogo sobre Cataluña "se pueda reunir" y se la dote de una "agenda y un contenido".

¿MALAS 'PRAXIS' EN EL CNI?

De su lado, la diputada de la CUP, Mireia Vehí, se ha quejado de que Robles siga sin explicar el motivo de la destitución de Paz Esteban al frente del CNI, y ha instado a Sánchez a aclarar si "esto es una cuestión de las 'cloacas' del Estado" como, a su juicio, ha insinuado el presidente en su debate con la 'popular' Cuca Gamarra.

"No sabemos si mienten o si no controlan al CNI y mienten para explicarlo", ha dicho, incidiendo en que cuando Sánchez dice que el Gobierno no va a "utilizar hechos delictivos" para "salvarse" ella interpreta que se han encontrado "malas praxis" en el espionaje español. "Seguimos en ascuas y cada día más preocupadas", ha resumido.