Rufián ve "complicado" revocar los indultos del procés, pero cree que los jueces 'políticos' "harán lo que quieran"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que "técnicamente es complicado" que se puedan revocar los indultos a los condenados por el 'procés', pero augura que los jueces del Tribunal Supremo que "quieren hacer política" al final "harán lo que quieran".

En declaraciones en el Congreso, Rufián ha defendido que los indultos "están bien redactados" pero que, desde su punto de vista hace mucho tiempo que cuando se habla del Poder Judicial no se puede decir que algo no puede suceder aunque no tenga "ningún sentido legal".

"Harán lo que quieran", ha concluido, incidiendo en que un sector de la judicatura ha declarado la guerra a "unas ideas" --entre ellas las independentistas-- y que "la inacción del PSOE ayuda a que ese Poder Judicial esté envalentonado". "Si callan frente a nosotros, los siguientes serán ellos, de hecho, ya está pasando, no puede ser que los jueces vayan a su rollo y hagan política, si quieren hacerla, que se presenten a las elecciones", ha insistido.

Desde la CUP, la diputada Mireia Vehí ha remarcado que la revisión de los indultos es una noticia "muy grave" porque supone "una venganza". "El Gobierno de las togas está en contra de la voluntad mayoritaria", ha dicho.