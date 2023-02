Rull (Junts) acusa a ERC de negociar "aparte" la reforma del CP y de perjudicar el independentismo

No aclara si volverá a primera línea política y cree que anunciarlo ahora sería "frívolo"

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, ha acusado este martes a ERC de negociar "aparte" la reforma del Código Penal y de perjudicar el independentismo tras la resolución del Tribunal Supremo (TS), que extingue su pena pero mantiene la condena de inhabilitación al líder de ERC, Oriol Junqueras, al secretario general de Junts, Jordi Turull, y a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa.

"O ganamos juntos o nos colgarán por separado. Cuando se intenta negociar aparte un tema tan trascendente como este, hay que ir con cuidado porque te acaba perjudicando a ti y al conjunto del movimiento", ha asegurado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press.

Según Rull, el Gobierno está "entusiasmado con la interpretación" de los jueces de la reforma penal, y considera que la lectura que han hecho del Código Penal evidencia que quieren seguir castigando --en sus palabras-- al independentismo pacífico.

"Quieren fustigar al exilio: la caza mayor es el presidente Carles Puigdemont y el resto de los exiliados", ha sostenido el también exconseller, que acusa al TS de romper la separación de poderes.

Sobre si volverá a la primera línea política una vez extinguida su pena, no lo ha aclarado y entiende que anunciarlo ahora sería "frívolo"."No he dejado nunca de hacer política. Lo importante no es el que podamos hacer cada uno, sino lo que hacemos juntos", ha zanjado.