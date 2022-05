Rull ve "venganza" en la decisión del TS sobre los indultos y la contrapone con la del TJUE

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

El exconseller del Govern indultado Josep Rull ha contrapuesto este martes la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revisar los indultos con la del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de devolver provisionalmente la inmunidad europarlamentaria al expresidente del Govern Carles Puigdemont, que ha descrito respectivamente como actos de "venganza" y de justicia.

"Martes 24 de mayo de 2022. Tribunal de Justicia de la UE, justicia. Tribunal Supremo del Reino de España, venganza", ha escrito en un tuit recogido por Europa Press, después de que el TS haya corregido su decisión y haya admitido a trámite los recursos presentados contra los indultos.

En otro tuit, Rull ha citado un fragmento del poema 'Invictus' de William Ernest Henley: "Y sin embargo, la amenaza de los años me halla, y me hallará sin temor. Ya no importa cuan estrecho haya sido el camino, ni cuantos castigos lleve mi espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma".