Rusia es el cuarto mayor suministrador de gas de España y el octavo de crudo, con el 8,7% y el 4,6% del total

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Rusia es el cuarto mayor suministrador de gas natural para España y el octavo de crudo, con el 8,7% y el 4,6%, respectivamente, del total de las importaciones de estos suministros energéticos al país.

Estas son las cifras de la dependencia energética de España con el país euroasiático en pleno incremento de la tensión entre Rusia y los países occidentales encuadrados en la OTAN por un posible conflicto armado en Ucrania.

En el caso del gas natural, Rusia suministró a España a lo largo del año pasado un total de 36.119 gigavatios hora (GWh), todos ellos como gas natural licuado (GNL), representado el 8,7% del total.

Por delante de Rusia, tan sólo superaron en el suministro de gas natural a España en 2021 países como Argelia, con el 42,7%; Estados Unidos, con el 14,4%, y Nigeria, con el 11,4%, según los datos de Enagás, el operador del sistema gasista, recogidos por Europa Press.

En lo que se refiere al crudo, las importaciones a España desde Rusia ascendían a 2,569 millones de toneladas a finales de noviembre, representando el 4,6% del total, según los últimos datos de la Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos (Cores).

Por delante de Rusia como principales suministradores de crudo para España figuran países como Nigeria (17,3%), México (14,3%), Libia (11,1%), Arabia Saudí (7,6%), Kazajistán (7,6%), EEUU (7,4%) o Irak (6,3%).

EL GOBIERNO DESCARTA POSIBLES PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO.

El pasado viernes, la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que España no tendría problemas de abastecimiento de gas natural, a pesar de la tensión con Rusia por un posible conflicto en Ucrania.

No obstante, reconoció que la situación era inquietante y que podría impactar en los precios. "Es un tema muy sensible. España cuenta con una posición sólida en cuanto a la garantía de suministro y, además, la infraestructura de regasificación de la que disponemos permite el rápido acceso a gas natural licuado por barco y por tanto, no hay problema de abastecimiento", dijo.