Ruth Lorenzo confiesa cómo es Miguel Bosé en las distancias cortas

MADRID, 2 (CHANCE)

Llegó el día. Este jueves, a las 22.50, se estrena en TVE el talent show 'Cover Night', en torno al que hay una gran expectación porque supone el regreso de Miguel Bosé a televisión. El artista será uno de los miembros del jurado y, mano a mano con Mónica Naranjo, Chanel Terrero y Juan Magán, buscará semanalmente a los mejores cantantes de covers de nuestro país.

Ruth Lorenzo es la presentadora de este innovador formato musical y horas antes de su esperado estreno hemos podido hablar con ella y nos ha contado cómo es trabajar con el hijo de Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, al que acompaña la polémica en los últimos años tanto por su separación de Nacho Palau - y su juicio pendiente por la paternidad de sus hijos -, como por sus problemas vocales - él mismo acaba de revelar que perdió la voz por una infección en una muela - y por sus controvertidas declaraciones negacionistas sobre el Covid.

"Debuto como presentadora, está siendo una experiencia con música en directo y lo estoy disfrutando un montón. No conocía a Miguel y me ha robado el corazón. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho, creo que hay muchas veces que se malinterpretan a las personas, otras veces que tenemos mejores y peores días, pero él tiene un corazón que no le cabe dentro" confiesa.

Sin embargo, y reconociendo que "me gusta que mis compañeros se mantengan al margen de mi vida", Ruth ha evitado pronunciarse sobre las últimas polémicas de Bosé, asegurando que aunque "siempre es bueno que hablen bien de uno, bueno, como decía Lola Flores, si hablan mal, mejor, que hablen".