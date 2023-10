Ruth Lorenzo defiende a Aitana de las críticas: "Veo una mujer empoderada, libre"

MADRID, 4 (CHANCE)

El arranque de la nueva gira de Aitana Ocaña, 'Alpha', ha sido de lo más polémico. Sus sensuales bailes, sus sexys movimientos y sus arriesgadas coreografías encima de sus bailares han desatado una oleada de críticas en redes sociales y son varios los rostros conocidos que se han posicionado en contra de este cambio tan radical de imagen cuando muchos de sus fans son niños.

En el programa 'Vamos a ver' se ha comparado a Aitana con otras estrellas como Miley Cyrus -de niña prodigio con 'Hannah Montana pasó a chica mala de la música- y Patricia Pardo ha reconocido que le parece que la triunfita está haciendo una "hipersexualización de la infancia", admitiendo que no le gusta que sus hijas imiten los sensuales bailes de la novia de Sebastián Yatra.

Ahora es la también cantante Ruth Lorenzo quien se pronuncia sobre la oleada de ataques que ha recibido Aitana en las últimas horas. "Creo que no está cambiando, está creciendo como ser humano y como artista. Lo que está haciendo en el escenario es maravillosos y no sé si lo habéis visto, pero yo para nada veo a una mujer como la están describiendo. Veo a una mujer que está creciendo, empoderada, bella y a quién no le guste que no vaya a su show" ha sentenciado, saliendo en defensa de su compañera de profesión.

"Muchos de los comentarios que se han puesto en televisión son de cuentas falsas de Twitter. Hay que saber muy bien lo que se está leyendo, si es una cuenta con seguidores o no, y si es verdad lo que se está diciendo" apunta, mostrando su apoyo incondicional a Aitana: "Es una artistaza. El crecimiento natural de un artista te lleva a descubrirte y explorar, y para nada la veo sexualizada" afirma.

Sin pelos en la lengua, Ruth espera que las críticas no afecten a Aitana, "una artista de los pies a la cabeza". "Yo si fuese ella me lo pasaría por el forrísimo. Me parece una tontería y una absurdez que a día de hoy se hable de este tema" confiesa, sin entender que se esté "machacando" a la cantante por ser "una mujer libre".