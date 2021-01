Ruth Lorenzo, llena de felicidad al presentar 'Crisálida'

MADRID, 29 (CHANCE)

"La verdad es que este single viene cargado de fuerza. He construido lo que se llaman los diez pasos hacia la pura libertad. Uno de los pasos era vencer el miedo y ahora pasamos por crisálida que sería arriesgar y saltar al vacío. Cuando uno ya no tiene nada que perder, tiene todo de ganar. Creo que todos pasamos por una batalla contra nuestro propio yo o que pensamos que somos y esta canción habla de esa lucha hasta llegar a tu esencia natura" han sido las primeras palabras que ha pronunciado Ruth Lorenzo al presentar su nuevo sencillo 'Crisálida'.

Y es que la artista nos ha confesado que tras estar una época de 'standby' ha resurgido con este espectacular trabajo: "He tenido una etapa de cambios, pero también he estado en una etapa en la que me tocaba conocerme más, supongo. No se si es esta ya en los treinta y ocho... llegué a los treinta y cinco y el mundo empezó a dar vueltas y claro, llega ya un estado de madurez que te hace ver las cosas con mucha más calma. Venía de dos años con mucho trabajo, mucha composición, dándome cuenta que las canciones tenían un patrón, había canciones que decían palabras entrelazadas y dándome cuenta de que mi subconsciente a lo mejor trataba de decirme algo".

Y eso es precisamente lo que ha hecho con 'Crisálida': "Eso es lo que he hecho con este trabajo, escuchar lo que mi yo artista tenía que decir y al final sale reforzado y hemos conseguido un trabajo muy bonito con mucha coherencia artística, con mucha sensibilidad, pero lleno de fuerza que es algo que a mí me caracteriza muchísimo".

En cuanto a la situación que hay por la Covid, la cantante nos ha confesado que no ha pasado el virus: "No lo he pasado ni tengo anticuerpos ni nada de esto. Tengo un hermano que si lo pasó, ahora tengo un sobrino confinado en Murcia el pobre, pero gracias a Dios estamos todos bien y llevándolo lo mejor posible". Ahora, Ruth se encuentra en un momento en el que se siente satisfecha con todo lo que ha hecho, pero sobre todo feliz.

Con una sonrisa en su rostro, Ruth Lorenzo nos desvela que ya tiene preparados sus próximos singles: "Sí, lo tengo muy preparado, pero no te puedo contar nada, jajaja. No quiero dar fechas, porque con todo esto del Covid siempre nos van retrasando las cosas, porque ya no dependemos de los lanzamientos como tal, pero muy pronto". Así que tendremos que estar muy atentos en los siguientes meses para escuchar lo nuevo que viene de esta espectacular artista.