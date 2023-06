Ruth Lorenzo vuelve a hablar de su problema de hipertrofia mamaria

MADRID, 9 (CHANCE)

Ruth Lorenzo se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica rosa tras revelar hace unos días la enfermedad que padece, hipertrofia mamaria: "Mi cuerpo es súper sensible a las hormonas femeninas y me crecen los pechos sin parar", compartía públicamente la artista en el documental Freeda Doc, visibilizando así su extraña dolencia.

"Amy Winehouse -con la que coincidió en la versión británica de 'Factor X' en 2008, talent que lanzó a ambas al estrellato- me llamaba 'La Tetona'", ha contado intentando quitar hierro a un problema "muy serio" que la limita en su día a día. Tal y como ha confesado, se ha hecho dos reducciones de pecho y ahora se plantea retirarse las mamas en una tercera operación.

"El tema de mis tetas ha sido un aprendizaje para mí. Me crecía el pecho tan, tan rápido.... De estar casi plana pasé a tener mucho pecho, el problema es que tu cuerpo se desarrolla mucho antes que tu mente, no te da tiempo a asimilarlo. La aceptación me ha llevado mucho tiempo de terapia, pero ahora sé que soy más que unas tetas" reconocía.

Unas declaraciones que han causado un gran impacto y sobre las que ahora se pronuncia por primera vez Ruth, asegurando que si ha contado su problema es para dar visibilidad a casos como el suyo. La cantante murciana ha reaparecido espectacular en la gala benéfica de Telva a favor de los pacientes oncológicos, 'Fight with care', y ha confesado que "me he quedado muy loca" con el alcance que ha tenido su revelación: "Si las mujeres hablásemosde todo... Es muy fuerte".

"La mujer cada día tiene menos miedo de contar la realidad, creo que las mujeres que tenemos la oportunidad de estar al frente de alguna manera, estamos en la obligación de contar la realidad porque luego viene gente por detrás, gente más joven, que si yo hubiese tenido eso referentes reales, se hubiesen evitado años de sufrimiento" ha asegura, feliz si su testimonio puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo que ella.

Una enfermedad, la hipertrofia mamaria, "que es algo que va conmigo a no ser que me retiren la mama evidentemente, y todavía no sé que hacer". "Por ahora estoy bien y buscando al mejor para hacer las cosas bien" desvela, reconociendo que lo más duro de su problema fue "el desconocimiento": "Eres adolescente, justo cuando tienes el cambio de cuerpo, y comprender eso es bastante difícil. Para mí pasar de niño al mundo adulto no son cambios fáciles. y hubiese evitado comentarios tontos que todavía siguen pero ya me da igual. Por suerte ahora se tienen herramientas, se conoce lo que es la salud mental". ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones y qué le diría a día de hoy a Amy Winehouse si pudiese volver a verla!