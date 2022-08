Ryanair acusa a USO y Sitcpla de "usar a los medios" para justificar la huelga con "mentiras"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Ryanair en España y Portugal, Elena Cabrera, ha acusado a los sindicatos USO y Sitcpla de "estar utilizando los medios de comunicación para mantener la historia viva con mentiras", en relación a la huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) españoles, según ha afirmado en una entrevista a Europa Press.

La nueva huelga de TCP, que empezó la pasada semana, consta de jornadas de paros de 24 horas, de lunes a jueves, semanalmente, hasta el 7 de enero de 2023.

Sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo para desconvocar la huelga, Cabrera ha asegurado que no se van a sentar con un sindicato que "amenazó con la huelga durante nuestras negociaciones con la mediación del Estado". "La batalla de los sindicatos no es por la mejora de los trabajadores, es por la propia supervivencia de los sindicatos", ha criticado.

Además, la representante de la aerolínea ha manifestado que durante la última mediación, que "duró 8 meses y fue con un mediador elegido por el Estado, amenazaron con ir a la huelga", a lo que ha señalado que no pueden hablar con ellos "si convocan huelgas en medio de las mediaciones".

También ha querido "desmentir afirmaciones falsas" de los sindicatos como que la compañía aérea aplica mano de obra barata, no dan agua, obliga a pagar los uniformes a los trabajadores, no pagan el salario mínimo o no dan vacaciones.

Sobre ellas, Cabrera las ha calificado de "mentira" o "incorrectas", y asegurado que la mayoría de cuestiones no serían posibles según la legislación española.

En cuanto a las acusaciones de los sindicatos de que Ryanair ha traído TCP de otros países para sustituir de los trabajadores que están en huelga, Cabrera ha defendido que su obligación es cumplir con los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de España durante las huelgas.

En este sentido, ha aclarado que estos servicios se han cubierto con personal propio en España y, en los casos en los que los TCP "se negaron a volar los vuelos protegidos", tuvieron que cubrirlos con personal de otras bases de "forma excepcional" para cumplir con los servicios mínimos.

LAS HUELGAS DE CONTROLADORES AÉREOS, MOTIVO DE LAS CANCELACIONES

Sobre las cancelaciones, ha asegurado que Ryanair ha cancelado el menor número de vuelos de todas las compañías aéreas de Europa este verano, a lo que ha afirmado que "la mayoría de las cuales se debieron a las huelgas del ATC, tal y como cubrieron ampliamente los medios de comunicación a nivel nacional e internacional".

"Lo cierto es que el impacto está siendo mínimo con un número de cancelaciones muy bajo, esto es en parte debido a que cada vez contamos con menos personal afiliado a estos sindicatos", ha explicado Cabrera.

En cuanto a los retrasos, también ha querido afirmar que son causados por el control del tráfico aéreo y la escasez de personal en los aeropuertos de toda Europa y "no tienen nada que ver con las huelgas".

De la nueva convocatoria de huelga, la primera tanda de paros de esta semana en Ryanair se saldó con 20 vuelos cancelados y 784 retrasos en el conjunto de las diez bases en las que la compañía aérea opera en España, según indicaron los sindicatos.

Respecto al número de reclamaciones de pasajeros que están recibiendo, ha afirmado que el volumen ha sido "muy bajo" y que todos los clientes afectados han sido notificados "rápidamente" de los cambios, proponiendo cambios de vuelo y/o reembolsos si fuera necesario.

"EXCELENTE" MES DE JULIO Y OPTIMISMO PARA OTOÑO

La portavoz de Ryanair ha calificado el mes de julio de "excelente", con un 96% de ocupación en sus vuelos, transportando 16,8 millones de pasajeros.

De cara a otoño, se ha mostrado "muy positiva" y ha asegurado que "en breve" anunciará la programación de invierno con nuevas rutas y un aumento de la capacidad respecto a los niveles precovid, gracias a los 73 aviones Boeing Gamechanger que han recibido en los últimos meses.