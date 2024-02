Ryanair firma su cuarta alianza con una OTA: On The Beach

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La aerolínea irlandesa Ryanair ha anunciado su cuarta asociación con una compañía de viajes en línea (OTA), la segunda este mes de febrero. El acuerdo con On The Beach permitirá a esta ofrecer los vuelos y los servicios complementarios de Ryanair a sus clientes.

Este acuerdo garantiza que a los clientes de On the Beach no se les cobrará de más por su compra y que tendrán acceso directo a su cuenta myRyanair.

Esta asociación también garantiza que se proporcionará información sobre los vuelos de Ryanair directamente a la dirección de correo electrónico de cada cliente, incluida información previa a la salida sobre los T&C de Ryanair así como información en caso de interrupción del vuelo.

En virtud de este nuevo acuerdo, On the Beach se compromete a mostrar únicamente los precios reales de Ryanair, sin recargos, y a transmitir a la compañía todos los datos de contacto y de pago de los clientes.

Este acuerdo de Ryanair se suma a los ya realizados por la aerolínea en las últimas semanas con otras OTAS del sector como LoveHolidays, Kiwi y TUI.

La 'low cost' irlandesa ha venido haciendo una campaña para advertir a los consumidores de las prácticas de algunos agregadores de vuelos para evitar los "cobros excesivos y las estafas de precios".

La aerolínea criticaba que éstos servían de intermediarios y no daban a la compañía los datos reales de los pasajeros, haciendo imposible que esta comunicara al cliente final cualquier cambio en su vuelo.

El pasado diciembre, Ryanair denunció que algunas agencias online, a las que calificaba de 'piratas', habían retirado "repentinamente" sus vuelos de la venta en sus plataformas.