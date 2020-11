S&P rebaja un escalón el rating de MásMóvil para igualarlo al de sus nuevos propietarios

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado en un escalón el rating de MásMóvil, desde 'BB-' a 'B+' con perspectiva 'estable', para igualarlo al que acaba de asignar a Lorca Telecom, el vehículo creado por los fondos KKR, Cinven y Providence para adquirir la operadora de telecomunicaciones.

S&P recuerda el que pasado 3 de noviembre las acciones de MásMóvil dejaron de cotizar en la Bolsa de Madrid después de que Lorca Telecom se hiciera con el control de más del 99% del capital de la compañía a través de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada en junio y la posterior Orden Sostenida de Compra.

Una vez completado este proceso, la agencia ha asignado un rating 'B+' con perspectiva 'estable' a Lorca Telecom, quien ha abonado toda la deuda de MásMóvil mediante un préstamo senior garantizado de tipo B por valor de hasta 2.200 millones de euros y la emisión de un bono por importe de 800 millones de euros.

Asimismo, la agencia ha concluido el proceso de revisión para una posible rebaja del rating de MásMóvil que inició el pasado 9 de junio y lo ha reducido desde 'BB-' a 'B+' al considerar a la compañía una filial "clave" de Lorca Telecom, ya que es su empresa operativa y espera que aporte a la deuda del grupo.

PERSPECTIVA ESTABLE

Respecto a la perspectiva 'estable' otorgada al rating de Lorca Telecom, y en consecuencia también a MásMóvil, S&P explica que refleja su previsión de que la operadora siga aumentando "con rapidez" sus ingresos, que crecerán alrededor de un 10%-15% en cada uno de los próximos dos años.

La agencia estima que esta mejora de su facturación procederá de una ganancia continua de cuota de mercado, especialmente en el segmento de banda ancha fija, que irá acompañada además de una ligera mejor del ingreso medio por usuario (ARPU, por sus siglas en ingles).

Además, prevé que el margen de resultado bruto de explotación (Ebitda) supere el 35% este año y el 40% en 2021 gracias a una estructura de costes y de gasto de capital (capex) optimizada por su estrategia híbrida de redes, que incluye despliegues propios y acuerdos mayoristas como el alcanzado recientemente con Telefónica.

En este sentido, S&P remarca que esa evolución permitirá al grupo reducir su ratio de deuda ajustada respecto al Ebitda a 4,5-4,6 veces en 2021, frente a las 6,1-6,2 veces de 2020, mientras el flujo de caja libre operativo (FOCF) alcanzará el punto de equilibrio ('break even') en 2021.

De cara al futuro, podría rebajar el rating si MásMóvil no logra aumentar su cuota de mercado, lo que llevará a un menor crecimiento de los ingresos, o si su rentabilidad ajustada no mejora como se espera, como consecuencia de una mayor agresividad en el mercado español de telecomunicaciones. También sería negativo que no logrará que el FOCF alcance el equilibrio o que la ratio de deuda supere las cinco veces el año que viene.

Por el contrario, podría elevar su calificación si sigue aumentando su cuota de mercado a alto ritmo, mantiene el margen de Ebitda ajustado por encima del 40% en 2021 o monetiza la inversiones para ampliar su red de fibra. También sería positivo un mayor FOCF del previsto, una ratio de deuda más cercana al 4% o una política financiera creíble comprometida con esos niveles.