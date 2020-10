Sabadell sigue abierto a encontrar un acompañante, pero mientras procurará ser más rentable de forma orgánica

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha afirmado que la entidad continúa abierta a oportunidades que supongan creación de valor, si bien ha insistido en que mientras tanto su objetivo continuará siendo el de mejorar la rentabilidad de forma orgánica.

Así lo ha puesto de manifiesto Guardiola durante la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados, donde ha insistido en que las decisiones del consejo de administración "se deben a los accionistas de la entidad, por lo que el único mandato es el de generar más valor".

En este sentido, no ha querido profundizar en la posibilidad de que Bankia pudiera haber sido su socio de por vida. "Sobre esto no puedo decir mucho, las operaciones se producen cuando se juntan voluntades y esa circunstancia se ha producido entre dos entidades --CaixaBank y Bankia--", ha indicado, añadiendo que "no cabe más que felicitarles y desearles suerte".

En esta línea, ha admitido que el bajo valor en Bolsa de Banco Sabadell, así como del resto del sector, le hace susceptible a que se formule una oferta pública de adquisición de acciones (OPA). "Cualquier supuesto que recoja más valor para el banco es nuestro objetivo", ha apostillado.

Precisamente sobre el precio al que cotiza la acción, Guardiola ha lamentado que "no responda a la realidad", ni de Banco Sabadell ni de sus perspectivas, si bien ha afirmado que el mercado "es soberano" y que su posición es igual para todo el sector.

"Recoge una visión negativa en general, la necesidad de las entidades de invertir, el contexto de tipos negativos, la competencia y la irrupción de nuevos competidores en parte de la cadena de valor, las exigencias supervisoras y la propia crisis que genera incertidumbres", ha relatado.

Respecto a la posibilidad de vender su filial británica TSB, el consejero delegado de Banco Sabadell ha dicho que actualmente la intención del grupo es completar el plan actualmente en marcha para la subsidiaria, el cual se ha acelerado por el escenario de márgenes apretados. Así, una vez se complete y se recupere la senda positiva, habrá tiempo de pensar en su futuro.

PLAN DE AJUSTE: "NI OFENSIVO NI PARA PONERSE GUAPO"

Entre las formas de mejorar la rentabilidad, Banco Sabadell ha decidido poner en marcha un plan de ajuste de plantilla, que pretende completar mediante bajas incentivadas y prejubilaciones. La entidad ha actualizado algunos de sus objetivos y prevé ahorrar 115 millones de euros netos al año mediante el nuevo plan de eficiencia y ajustes.

Guardiola no ha querido dar más detalles "por un mínimo de cortesía hacia los sindicatos", ya que estos procesos son fruto de una negociación. Solamente ha confirmado que la idea es lograr ser más eficientes porque, "sencillamente", se ha producido un salto de los clientes hacia los canales digitales.

También ha señalado que estos ajustes, que no ha querido calificar como Expediente de Regulación de Empleo (ERE), no tienen nada que ver ni con la adopción de una postura ofensiva ni para ponerse 'guapo' para una posible operación de fusión, sino que se trata de un plan "autofinanciado y sin coste de capital que se traducirá en un mejor valor para el banco".

El consejero delegado de Sabadell ha asegurado que llevan tiempo buscando una mejora del ROE a través de una política basada en la internacionalización de servicios y aprovechando los excedentes, si bien la tecnología y los cambios de comportamiento de los consumidores se han acelerado, por eso ahora toca poner en marcha un plan de este tipo.