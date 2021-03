Sabater (CUP) tacha el juicio a síndicos del 1-O de "amenaza" ante la negociación de gobierno

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

La candidata de la CUP, Dolors Sabater, ha tachado el juicio a la Sindicatura del 1-O de ataque judicial y lo ve como "una amenaza y un aviso" justo cuando la CUP está negociando para formar gobierno en Cataluña.

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas este miércoles ante la Ciutat de la Justicia de Barcelona, en las que ha criticado que con este juicio se está "pasando el listón de perseguir ideológicamente a personas por su función profesional y académica".

Para ella, el 14F las urnas dieron un mensaje claro no solo de fortalecimiento del independentismo sino de crecimiento, y ha advertido: "Con esto, el régimen del 78 da un paso más en esta escalada represiva antidemocrática; pero estas amenazas no nos hacen rendirnos si no todo lo contrario".