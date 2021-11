Sabemos cómo se ha tomado Isabel Pantoja la demoledora exclusiva de Dulce sobre las vejaciones a Isa P

MADRID, 26 (CHANCE)

El último desprecio de Kiko Rivera hacia Isa Pantoja filtrando los audios que su hermana le envió el pasado verano rogándole muy nerviosa que fuese a recogerla tras una fuerte discusión con Asraf han hecho estallar a Dulce Delapiedra. La niñera de Chabelita ha roto su silencio y, en una demoledora y desgarradora exclusiva en la revista Lecturas, ha desvelado alguno de los desprecios y vejaciones que "su niña" sufrió en Cantora con el objetivo de descubrir lo que la hija de Isabel Pantoja ha sufrido durante años.

Indignada, Dulce carga contra Kiko, al que acusa de "humillar" a su hermana y de no haberla querido "nunca", contando episodios tan dramáticos como cuando con 16 años y tras descubrir que Isa hablaba por el móvil con chicos, decidía darle un escarmiento regándola con agua helada delante de sus amigos.

Pero no solo Kiko despreciaba a Chabelita cuando Isabel Pantoja no estaba en Cantora ya que según sostiene la niñera nadie hacía caso a la niña y la trataban como un familiar de segunda. De hecho, embarazada, le daban comida caducada y no le dejaban ver a nadie, por lo que vivió esta etapa tan importante lejos de su pareja, Alberto Isla, y completamente aislada. Un durísimo momento en el que, según Dulce, ni su hermano ni su prima Anabel fueron a verla.

En otra ocasión, cuenta la niñera, Isa estuvo a punto de abortar y Juan Pantoja - que también era el que controlaba la comida en Cantora - no le dejó el coche para ir a urgencias con la niña, algo que como desvela Dulce dolió muchísimo a Isabel cuando se enteró.

Hablando de la tonadillera, por fin conocemos su reacción a la exclusiva de la que fue su persona de confianza durante casi 25 años. Según ha contado Marisa Martín Blázquez en 'El programa de Ana Rosa' Pantoja está muy enfadada con Dulce por estas declaraciones y ha confesado a su entorno que está cansada de que la exniñera siempre "malmeta" y "meta la pullita" para "sacar partido económico" de su familia.

Además, Isabel niega tajantemente que en Cantora le diesen a Isa comida caducada en primer lugar porque en su casa "nunca ha habido comida en mal estado", y en segundo porque a su hija "siempre se le ha dado lo mejor".

Por último la artista ha asegurado que "jamás ha hecho distinciones entre sus hijos" y mantiene que siempre ha tratado a Isa como a Kiko, por lo que "no es cierto que la tratase como de segunda". Otra cosa es que la "sobreprotegiese" en exceso, como Isabel ha admitido.