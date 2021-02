Sabemos cuál es el último retoque estético que se ha hecho Antonio David

MADRID, 5 (CHANCE)

Son muchos los rostros conocidos de 'Sálvame Diario' que pasan con normalidad por quirófano para hacerse algunos retoque estéticos. Otros sin embargo, acuden a centros especializados para someterse a tratamientos físicos y así rejuvenecer su piel. Hace muchos días que no veíamos a Antonio David en el plató del programa y hoy ha reaparecido y ha venido con una sorpresa.

Aunque él no quería decir nada públicamente, ha sido Jorge Javier Vázquez quien se ha dado cuenta del último retoque estético que se ha hecho el colaborador. "Estás más guapo, tú te has hecho algo en la cara, ¿qué te has hecho?" decía el presentador consiguiéndole sacar una sonrisa a Antonio David y es que enseguida ha caído en que se ha retocado las arrugas de la frente porque la tiene completamente lisa.

Lo cierto es que cuando la cámara ha puesto en primer plano el rostro del padre de Rocío Flores nos hemos dado cuenta que su frente estaba completamente tersa, sin una sola arruga, de hecho no podía fruncir el ceño de lo que se ha infiltrado. Si ya de por sí el colaborador es uno de lo más atractivos del programa, con estos últimos retoques a los que se ha sometido le vemos más guapo en pantalla.