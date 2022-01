¿Sabes cuál es la diferencia entre spa y balneario?

MADRID, 31 (CHANCE)

La creciente cultura del culto al cuerpo y la búsqueda del bienestar y la salud han promovido un auge espectacular del llamado turismo de spa, que en España aumentó durante 2021 nada menos que un 94%, como explica la web de experiencias Aladinia. Una experiencia relajante y sanadora que principalmente se vive en pareja - aunque muchos optan por disfrutar del spa en solitario o con amigos y/o familiares - que todo apunta a que alcanzará una mayor popularidad este año.

Sin embargo, y aunque la palabra spa es un término que empleamos en nuestro día a día - que levante la mano el que no ha dicho en el último mes 'necesito una visita a un spa urgentemente' - ¿conoces qué diferencia hay entre un spa y un balneario?

Sus fines son similares y por eso existe una gran confusión, ya que el objetivo de ambos es conseguir a través del agua el bienestar de la mente, el cuerpo y el alma y la mejora de la calidad de vida. Los centros de bienestar, spas y termas se han convertido así en objetivo de quienes buscan paz y serenidad. Pero, para que no vuelvas a confundirte, te descubrimos las diferencias más notables entre un spa y un balneario:

- El balneario utiliza aguas termales que nacen del interior de la tierra con un determinado grado de temperatura, sus vapores y los lodos resultantes. Se trata de aguas particularmente ricas en minerales y gases preciosos para la salud de la piel, las articulaciones y las vías respiratorias. Combinadas con barro y arcilla son capaces de combatir la inflamación, la celulitis, el reumatismo y las arrugas, entre otras cosas. Y, por supuesto, proporcionan relajamiento y paz. Una cierta variante de esto son los centros de talasoterapia que aprovechan las propiedades de las aguas de mar, calentándolas generalmente.

- El spa se basa también en la hidroterapia, pero sus aguas no provienen de manantiales y no tienen tantas propiedades terapéuticas. Para que el efecto del agua produzca efectos estimulantes o relajantes es necesario añadirle estímulos térmicos, mecánicos o químicos que dan lugar a técnicas de hidroterapia en forma de chorros, cisnes, agua a presión, camas de agua, jacuzzis, baño turco, ducha emocional, ducha escocesa, sauna finlandesa, hamman, laberinto de piedras o el llamado camino de Kneipp que consiste en alternar pequeñas piscinas de agua fría y caliente. Además, muchos spas añaden otros servicios enteramente dedicados a la relajación y el bienestar del cuerpo y la mente, como masajes, tratamientos de belleza para rostro y cuerpo, tratamientos de cromoterapia, aromaterapia, haloterapia, vinoterapia, chocolaterapia, etc.

- Es evidente que tanto los balnearios como los centros de talasoterapia deben estar en los lugares donde sea posible tener aguas termales naturales o agua de mar. En cambio los spas pueden situarse en cualquier lugar con solo suministro de agua y, por supuesto, las instalaciones adecuadas. Eso permite que la mayoría de los buenos hoteles incluyan un spa, grande o pequeño, entre sus servicios.

- Como curiosidad, señalar que, a día de hoy, existen varias versiones sobre el origen de la palabra Spa. La más popular dice que son las siglas del concepto latino ?sanum per aquam?, aunque hay quien opina que proviene de la ciudad belga Spa, muy conocida desde la antigüedad por sus baños de aguas termales con propiedades curativas y que eran frecuentados y alabados por la nobleza, y que acabó por extender su nombre a todos los establecimientos de similares características.