¿Sabes que tu piel también sufre resaca en Navidad?

El consumo de alcohol, los dulces y los alimentos ricos en sal producen procesos de deshidratación, glicación e inflamación que provocan que la piel aparezca más apagada e hinchada

Todo el mundo reconoce esa sensación de resaca después de noches como la de Nochevieja. Una impresión de pesadez mental, nauseas o dolor de cabeza que se producen después de abusar del alcohol en cenas tan especiales como la última del año. Pero, ¿sabías que esa misma resaca la sufre también tu piel y que, además, acelera su proceso de envejecimiento?

Como explica la doctora en medicina estética María José Burgués: "Es esencial seguir una dieta antiinflamatoria. Cuando somos jóvenes, metabolizamos unas tres copas de alcohol en unas cinco horas. Cuando llegamos a los 40 años, esta metabolización necesita días. Durante esa fase nuestra piel pasa por períodos de deshidratación y glicación. Primero, la piel pasa por una fase de deshidratación celular y, luego, es como si se caramelizara, cristalizara, produciendo un declive de colágeno y elastina y una cascada brusca de envejecimiento".

Este es el motivo por el que, tras una noche en la que las copas están por medio, al mirarnos al espejo vemos la piel mucho más inflamada, con un tono apagado y con las líneas de expresión o incluso las arrugas mucho más marcadas. "Solemos esforzarnos en hacer en diciembre muchos tratamientos para llegar a Navidad con una piel espectacular y, en dos noches, echamos todo por la borda, ingiriendo bebidas y tomando muchos alimentos ricos en azúcares que arrancan procesos inflamatorios en nuestro organismo y que de una forma u otra se aprecian en la piel", comenta Raquel González, directora de educación de Perricone MD.

Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, explica que: "Los alimentos ricos en azúcar glican la piel, mientras que los muy salados la deshidratan profundamente, al igual que el alcohol. Por eso, hay que ser comedido en la ingesta de estos ingredientes".

Según las expertas, esa inflamación puede durar días. Lo más adecuado es, si uno quiere darse un capricho, hacerlo de manera moderada y seguir antes y después de estas ingestas una dieta antiinflamatoria que contrarreste un poco los efectos de los festines navideños.

Qué evitar estos días

Alimentos ricos en azúcares: El azúcar es el principal responsable de la glicación, proceso por el que las moléculas de los azúcares se adhieren a las fibras de colágeno y, provocando que pierdan elasticidad y favoreciendo el enveejeciminto de las células.

Café: Suele ser lo primero que se bebe después de una noche de excesos. Sin embargo, se ha demostrado que aumenta los niveles de cortisol, la 'hormona de la tensión', lo que produce un incremento de la insulina, favoreciendo la inflamación celular, predisponiendo a la hipertensión y acelerando el envejecimiento.

Alcohol: Una copa de vino, de cuando en cuando, es la única opción permitida por el Dr. Perricone ya que, sobre todo el tinto, contiene polifenoles (potentes antioxidantes que protegen el organismo).

Tabaco: La inhalación de una calada genera en los pulmones más de un billón de radicales libres. Esto hace que se activen los glóbulos blancos de la sangre que recubren las arterias, produciéndose una respuesta inflamatoria en el corazón y el resto de órganos del cuerpo.

Cómo contrarrestar los efectos de los excesos navideños

Con una dieta rica en ingredientes antiinflamatorios, de forma que la piel y el organismo estén equilibrados. Así que toma nota de los alimentos que no deben faltar en tu dieta estos primeros días de 2021 para que nuestra piel vuelva a lucir el mismo aspecto radiante que ha desaparecido con los excesos navideños. No olvides consumir productos ricos en antioxidantes, vitaminas o ácidos grasos esenciales, que conseguirán que tengamos mejor aspecto en este inicio de año. Salmón salvaje, aceite de oliva virgen extra, verduras de hojas verdes como brócoli, espinacas o espárragos, fresas y frutos del bosque como frambuesas o arándanos, lácteos naturales y sin edulcorar, té verde - con propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente - cacao puro - en pequeñas dosis es buenísimo - y, como no, agua mineral, puesto que una buena hidratación es clave para eliminar los residuos y metabolizar las grasas.