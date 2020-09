¿Sabía Isabel Pantoja que su hija y Asraf se quieren casar?

MADRID, 5 (CHANCE)

Isa Pantoja y Asraf son dos personas que llevan jugando a la ambigüedad desde que sus papeles en televisión son relevantes. No es que nunca hablen claro, si no que un día dicen una cosa y al día siguiente otra. Así son ellos y así los han comprado su público. En esta ocasión, llevan semanas hablando de una boda que ni si quiera se ha empezado a preparar y que según las palabras de la tonadillera de este viernes, no sabía ni la propia Isabel Pantoja. Entonces, la pregunta es ¿a qué están jugando?

Después de la contestación que recibió Asraf en la entrevista que éste le hace a su futura suegra, el colaboradora de Ya es mediodía sale de las instalaciones de Mediaset y nos confiesa que la tonadillera sigue dentro de Telecinco.

Cuando le comentamos que Isabel Pantoja ha dicho que no sabía nada de la boda entre él e Isa Pantoja, Asraf nos contesta: "¿Cómo que no?" con tono chulesco. Y es que ya sabemos que el modelo está acostumbrado a hablar a la prensa con sentido del humor, pero lo cierto es que aunque se quiera hacer el tonto, nos creemos que la cantante no supiera nada de la boda de su hija por boca de ésta.

En definitiva, parece que aunque las cosas en el Clan Pantoja estén cada día mejor, la comunicación sigue brillando por su ausencia. Prueba de ello es la cara que pone la reina de la copla cuando se le pregunta por la boda, moviendo los ojos de un lado a otro y sin saber dónde meterse. Tendremos que esperar que pasen los meses para saber si verdaderamente, Isa Pantoja y su pareja tienen intención de casarse.