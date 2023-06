"Lo sabíamos hace tiempo" Diego Matamoros confirma la reconciliación de su padre y su hermana Anita

MADRID, 27 (CHANCE)

A pesar de su sonada ausencia en la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, la reconciliación de Anita Matamoros y su padre es un hecho. Después de que Laura dejase entrever que su progenitor y su hermana están cada vez más cerca, la influencer ha tenido un gesto público con el colaborador de lo más comentado.

Y es que la hija que Kiko tuvo con Makoke -que prefiere mantener su vida privada alejada de los focos y nunca se ha pronunciado sobre su distanciamiento con su padre- no ha dudado en mostrarle su apoyo públicamente en el nuevo proyecto en el que se ha embarcado en Netflix con compañeros como Belén Esteban, Lydia Lozano o Kiko Hernández tras el fin de 'Sálvame'.

¿Cómo? Dándole un comentadísimo 'like' a la publicación con la que la plataforma ha anunciado en redes sociales el programa con el que algunos de los colaboradores más emblemáticos del programa de Telecinco intentarán 'hacer las Américas' con el humor que les ha mantenido en la parrilla de Mediaset nada menos que 14 años.

Un paso al frente por parte de Anita sobre el que ahora se confirma Diego Matamoros, que reconoce que la familia era conocedora de esta reconciliación aunque han preferido mantenerla en secreto para que la opinión pública no torpedease el acercamiento entre padre e hija: "Si ella le ha dado 'like' entonces está más que confirmado. Me alegro mucho por ellos porque la verdad que lo sabíamos de hace tiempo y me alegro porque lo mejor que puede pasar en esta vida es que un padre y una hija se lleven" ha asegurado.

Sin embargo, como nos cuenta, todavía no ha podido hablar con su padre de este tema "directamente" porque "últimamente andamos los dos un poco liados, pero me alegro mucho por él". También por su hermana Anita, a la que desea "lo mejor siempre" y con la que desvela que ha coincidido en varios eventos -"últimamente no, hace tiempo que no la veo" explica- a pesar de que no tienen relación desde hace años.

Recuperado de los problemas de salud que le impidieron disfrutar de la boda de su padre, y a la espera de los resultados de las pruebas médicas a las que se sometió recientemente para ver qué le pasa, Diego también ha hablado de sus planes de paternidad junto a Marta Riumbau. Algo que le encantaría aunque reconoce que no sabe cómo le afectaría a su vida actual: "Ya me he casado, me he divorciado... ya me he pasado el juego así que preferiría otra aventura y antes de casarme tendría un hijo. Pero estoy muy acostumbrado ya a mi vida de soltero... tengo pareja pero no tengo ninguna complicación". "Creo que puedo ser un buen padre, pero tampoco sé en este momento cómo afectaría. Veo a mi alrededor lo que quita... Y es complicado".