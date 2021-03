Sabrià (ERC) pide a Junts investir a un presidente de ERC como ellos hicieron "tantas veces" al revés

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

El diputado de ERC Sergi Sabrià ha reclamado que Junts vote a favor de la investidura de Pere Aragonès (ERC) al igual que los republicanos hicieron con sus candidatos en otras ocasiones: "Si ERC ha investido tantas veces a un presidente de su espacio, también debe ser posible a la inversa".

En su intervención en la segunda sesión del pleno de investidura este martes, Sabrià ha sostenido que "no tiene sentido" jugar con los tiempos y que hace falta una estrategia compartida del independentismo, y ha agradecido a los de Puigdemont que hayan bajado el tono en esta sesión.

"Sabemos que no hay ningún obstáculo insalvable. Trabajaremos hasta llegar a un acuerdo", ha defendido el republicano, que ha dicho que ya están de acuerdo en que se debe reformular el Consell per la República y que esto les acerca más a un acuerdo, tras lo que ha pedido responsabilidad a Junts.

Sabrià ha reprochado a Junts que una segunda abstención es "abstenerse de la responsabilidad de las urnas, no escuchar a la gente", que ha votado independentismo y que se ha movido a la izquierda, según él, y ha añadido que no hay un presidenciable alternativo a Aragonès.

"Sabemos que no habiendo alternativa se hace más incomprensible que Aragonès no salga elegido. Perdemos una oportunidad y nos duele porque teníamos una buena propuesta. Es responsabilidad del todo independentismo no estropear el resultado del 14F", y ha asegurado que esta será la última oportunidad que se pierde y que está seguro de que conseguirán un acuerdo.