El sacerdote de Aldea del Fresno revela que Tamara Falcó e Íñigo Onieva no se casarán en la capilla de El Rincón

MADRID, 2 (CHANCE)

Empieza la cuenta atrás para la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Tal y como han anunciado los protagonistas, el próximo mes de junio tendrá lugar uno de los eventos más esperados, y es que la pareja por fin pasará por el altar y lo celebrarán por todo lo alto en la finca de El Rincón. Un lugar muy especial para ella y que, de momento, continúa siendo de su propiedad a pesar de haber puesto a la venta el palacio por una cantidad de siete millones de euros.

Pocos detalles sabemos sobre el enlace, aunque hay algo que está muy claro y es que la marquesa de Griñón se casará por la Iglesia, fiel a sus ideales. La gran incógnita sigue siendo el lugar de la ceremonia, ya que hace tan solo unos días Tamara e Íñigo visitaron una iglesia cercana a El Rincón para encontrarse con el párroco de Aldea del Fresno.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con el padre Gustavo, quien asegura que Tamara Falcó le comentó que la capilla de su palacio se le queda pequeña: "Sí, es un lugar sagrado, pero ya sé que es pequeño y que no lo van a hacer dentro. Si es que lo hiciesen ahí, Tamara me dijo que no caben más que 12 personas".

Por el momento, se ha comentado que la marquesa y su prometido podrían darse el 'sí, quiero' en la madrileña Iglesia de Santa Bárbara, ya que si quisieran hacerlo en las instalaciones de El Rincón, tendrían que pedir permiso, tal y como asegura el sacerdote de Aldea del Fresno: "Si ella o cualquier persona se quiere casar en un lugar distinto a la parroquia, tiene que hacer los trámites en su parroquia, lo que se llama expediente matrimonial. Si el obispado considera que es justo que lo hagan pues si se les da el permiso".

Aunque asegura que "lo normal es que todo bautizado se case en el templo parroquial o en un lugar sagrado", contempla que la ceremonia se produzca en otro lugar. Además, ha confesado que no será él quien oficialice la boda: "Ella me dijo que tenía un sacerdote amigo que yo no conozco pues yo simplemente delego".

Finalmente, el cura descarta que la boda se vaya a realizar en la capilla de El Rincón tras haber podido hablar con Tamara, aunque desconoce si han iniciado los trámite para poder casarse en otro lugar que no sea en una parroquia: "No sé si hicieron los trámites o no, eso se queda en su intimidad".