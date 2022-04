Sacyr gana otra sentencia ante Globalvía que avala la venta de su participación de Itínere a Corsair

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado un recurso de apelación interpuesto por Globalvía contra Sacyr, avalando la operación por la que la constructora le vendió al fondo estadounidense Corsair su participación del 15,5% en Itínere, una de las mayores concesionarias de autopistas de España.

En concreto, el fallo judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, desestima el recurso presentado por Globalvía a una sentencia de enero de 2020 que ya daba la razón a Sacyr respecto a esta operación, a la que Globalvía se oponía, toda vez que había acordado con Sacyr la compra de esta participación.

Sin embargo, los magistrados explican que en este acuerdo se introdujo una cláusula que especificaba el derecho de adquisición preferente de los otros accionistas, algo que ejerció finalmente Corsair y lo que motivó que Sacyr no llevara a cabo la venta de su 15,5% a Globalvía como había acordado, sino a Corsair.

Globalvía defendía que este pacto anterior sobre el derecho de adquisición preferente no tenía efectos en el momento en el que acordó su entrada en el capital de Itínere. Así lo han ratificado varios procesos arbitrales y el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), dándole la razón en este caso a Globalvía.

No obstante, la nueva sentencia precisa que estas decisiones han sido posteriores: "No podía entenderse que dicho derecho de adquisición preferente debía entenderse inexistente, cuando a la fecha en que se hizo uso del mismo por parte de la entidad Gateway (Corsair), no solo no existía una resolución judicial o arbitral firme, es que ni siquiera había recaído resolución arbitral en el proceso que anulaba el contrato de accionistas".

Por todo ello, los magistrados se centran en esa cláusula que pactaron Globalvía y Sacyr, junto con el resto de participantes en la operación, por la que se reconocía ese derecho preferente y a la que quedaba supeditada la transacción. Además, Corsair habría ejercido este derecho dentro de los plazos válidos, siendo ahora "irrelevante", según la sentencia, la nulidad del pacto previo.

Globalvía cuenta ahora con el 40% del capital de Itínere pero aspira a controlar hasta el 93%, incluyendo ese 15,5% que espera que se le reconozca y otro 37%, también demandado por la vía judicial, frente a Corsair y el fondo neerlandés APG.