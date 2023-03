Salanueva (PP) dice que el convenio entre Navarra y Estado "es una forma de ser España y no un elemento de soberanía"

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del Grupo Parlamentario Popular y senadora por Navarra, Amelia Salanueva, ha asegurado que "desde el PP estamos orgullosos de la foralidad de Navarra y de nuestra pertenencia a España" y ha afirmado que el Convenio Económico entre Navarra y el Estado "es una forma de ser España y no es un elemento de soberanía".

En su intervención en el pleno del Senado en el que se ha debatido el proyecto de ley por el que se modifica este convenio, Salanueva ha remarcado que "el procedimiento es tan importante como el contenido, ya que tiene carácter paccionado, que significa que tiene que ser pactado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de España y esto es plenamente constitucional y hay que respetarlo".

Ha afirmado que el convenio "nos enriquece, nos da seguridad jurídica y es un procedimiento regido con principios de lealtad institucional con el proyecto de España y por supuesto, de solidaridad; no es un privilegio sino un proyecto solidario con todos los pueblos de España", según recoge el PPN en una nota de prensa.

En cuanto al contenido del proyecto, que incorpora "cuatro impuestos que se han acordado con el Estado y que hay que incorporar al ordenamiento jurídico para poder aplicarlos a los ciudadanos navarros", Salanueva ha considerado que "se ha hecho un seguidismo innecesario al adoptar estos impuestos, ya que Navarra tenía capacidad propia para adoptarlos, pero vemos que este seguidismo no es nuevo en el Gobierno de María Chivite que va al dictado del 'sanchismo'".

"INFIERNO FISCAL"

Igualmente, ha criticado "la poca valentía y el seguidismo de Chivite, que se somete y está copiando las políticas de Bildu en materia fiscal". "Se habla mucho de autogobierno, pero al final lo que hay que hacer es ejercerlo para que los ciudadanos vivan mejor, para que tengan unos mejores índices de bienestar. Este bienestar hay que practicarlo y no sólo decirlo", ha subrayado.

A este respecto, ha afirmado que "las políticas de Chivite nos están llevando a un infierno fiscal que aleja a empresas, inversores, que castiga a los ciudadanos". Ha asegurado que otras comunidades "nos llevan la delantera sin convenio económico" y ha advertido de que "en Navarra estamos en clara desventaja a la hora de atraer inversión, talento y fomentar empleo y la actividad económica", ha advertido.

"En Navarra tenemos un modelo confiscatorio con un maltrato fiscal a las familias y a los trabajadores. Nuestro autogobierno hay que utilizarlo con responsabilidad", ha defendido.

Salanueva ha pedido "no hacer debates estériles diciendo que tenemos autogobierno y la herramienta perfecta, si no somos capaces de utilizarlo" para que "a los navarros les sirva de algo; sino los navarros nos van a decir que no sirve para nada, y lo que no sirven son las políticas del Gobierno socialista".