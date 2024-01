Sale a la luz la razón por la que Bertín Osborne duda de la paternidad del hijo de Gabriela Guillén: "Hay pruebas"

MADRID, 25 (CHANCE)

Nuevos y reveladores datos sobre los motivos por los que Bertín Osborne cambió de parecer y, tras dar por sentado que el hijo de Gabriela Guillén era suyo cuando el embarazo de la modelo salió a la luz, decidió pedir a su examiga especial las pruebas de paternidad para comprobar si era el padre del bebé.

Una actitud la del presentador que muchos no han entendido y que la paraguaya ha criticado duramente, dejando claro que ella no tiene ningún genero de duda de que es el padre de su bebé y anunciando en '¡De viernes!' que tan segura está que ha sido ella quien ha iniciado los trámites para las pruebas de ADN y reclamar la paternidad de Bertín.

Y ahora, tras meses de especulaciones, 'Vamos a ver' ha arrojado luz sobre este asunto y ha revelado la razón por la que el cantante duda que el niño sea suyo: La existencia de una tercera persona con la que Gabriela habría estado al mismo tiempo que con él.

"Compatibilizaba la relación de Bertín con un cubano guapísimo de muy buen ver" ha asegurado Alessandro Lequio, apuntando en que él tiene "mucha información" sobre este tema. Una sorprendente información que Isabel Rábago ha completado, desvelando que el presentador no dudaba de la paternidad hasta que una persona muy muy cercana -cuyo nombre ha preferido no decir- se sentó con él y le contó que Gabriela tendría una relación con otro hombre y habría pruebas de que habría compaginado a los dos. Un hombre con nombre propio que, misteriosa, la colaboradora no ha querido descubrir.

En relación a esta presunta relación paralela de Gabriela, Carmen Borrego ha asegurado que a ella le llegó una información similar, pero asegurando que este supuesto affaire con una tercera persona habría empezado en mayo, cuando la paraguaya ya estaba embarazada, por lo que no habría dudas de que el niño es de Bertín.

La sombra de la duda planea sobre la modelo, que no dudamos que no tardará en reaccionar a esta sorprendente noticia que justificaría que el cantante no quiera saber nada del niño y le haya pedido las pruebas de paternidad antes de ayudarle económicamente.