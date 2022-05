Sales (Junts) defiende la ley del catalán en escuelas "para hacer frente a la sentencia" del 25%

Cree que el acuerdo no blinda el catalán por la "injerencia judicial"

BARCELONA, 24 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha defendido que la proposición de ley sobre el catalán en las escuelas es "para hacer frente a la sentencia, no para acatarla", en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano.

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha afirmado que el trabajo en las negociaciones para el acuerdo que este martes han cerrado con el PSC, ERC y los comuns ha sido para "dar una respuesta a esta justicia politizada que no ve la lengua como una riqueza".

Ha asegurado que este martes se ha blindado la Ley de Política Lingüística porque no se ha modificado, y sobre la proposición de ley acordada este martes ha dicho: "No me oirá nunca decir que blindamos la lengua catalana porque, en un momento en que la injerencia judicial es tan grande, creo que nadie podemos osar hacer una afirmación de estas características".

"Esto no quiere decir que nos rindamos, esto ha de querer decir que tenemos que dar una respuesta", ha insistido respecto a la acción de los tribunales en torno al uso de la lengua en las escuelas.

Preguntada por las críticas de la CUP a la proposición de ley, Sales ha pedido verla "no como un acto de rendición sino como un acto de valentía" ante la sentencia del TSJC.

MÁS "CONSENSO SOCIAL"

Ha puesto en valor que el redactado de la proposición de ley explicita que el uso de la lengua en las aulas se decidirá por criterios pedagógicos, y también ha valorado que reúne reconocer "al catalán como lengua vehicular sin interpretaciones posibles, la protección de los docentes y velar por que la lengua catalana sea la lengua de acogida".

Al preguntarle por qué su formación se descolgó del primer pacto que firmaron con el PSC, ERC y los comuns, ha valorado que "el consenso político es el mismo, pero el consenso social sí que es más amplio" ahora.