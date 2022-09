Sales (Junts) a ERC: "La confianza es clave, y en los compromisos adquiridos aún más"

BARCELONA, 30 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha avisado este viernes a ERC que "la confianza es clave, y en los compromisos adquiridos aún más", y ha recordado que gracias a ello fue posible el 1-O.

"Entre todos tuvimos la capacidad de tejer una cadena de confianzas que era imposible romper. Los compromisos se cumplieron y ganamos", ha subrayado en su intervención en la segunda jornada del Debate de Política General, en la que se votarán las propuestas de resolución.

También ha aprovechado para mostrar su apoyo al ya exvicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, destacando que siempre cumplió sus compromisos y su "lealtad" a Cataluña, así como a los consellers del Ejecutivo catalán.

Pese a haber presentado conjuntamente con ERC 22 propuestas de resolución centradas en las necesidades de los ciudadanos y en sociales, económicos y climáticos, Sales ha pedido disculpas por no hablar de todas ellas porque "no estamos en un Debate de Política General normal" y ha pedido comprensión.

Tras advertir de que Junts no se rinde en su objetivo por la independencia, ha apuntado que, tras las elecciones catalanas, acordaron constituir un Govern que avanzara por esta vía, y ha pedido no olvidar como actuaron en 2017 para hacer posible el 1-O: "Entonces no había recelos, reticencias, y sí sentido de estado, responsabilidad y confianza. Es indispensable".