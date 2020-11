Salmon Guru, elegida la mejor coctelería de España en los premios Fibar 2020

Su barman, Adrián Sehob, designado el mejor de España de 2020

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Salmon Guru, la gastrococtelería madrileña de autor dirigida por Diego Cabrera, ha sido elegida como la mejor coctelería de España en los Fibar Valladolid, según ha informado en un comunicado.

En concreto, este galardón llega semanas después de que la coctelería revalidara su presencia entre las 30 mejores coctelerías del mundo en la lista 'The World's 50 Best Bars', donde ocupa el puesto 22.

Salmon Guru se impuso en la final a 1862 Dry Bar (Madrid) y Two Schmucks (Barcelona) y reedita un premio que ya consiguió en 2018 y que reconoce la creatividad y la calidad de su oferta, el ambiente, el aporte a la industria y la diferenciación.

Diego Cabrera ha mostrado su alegría por recibir este galardón dos años después. "Nos llena de orgullo haberlo recibido por partida doble en Salmon Guru, más aún en un año tan complicado como este, en el que se reconoce cómo luchas y cómo te reinventas y, en definitiva, el esfuerzo y el sacrificio de todo el equipo", ha explicado.

Por otro lado, en la categoría de Mejor Barman del año, se ha erigido como el mejor de España Adrián Sehob, bar manager de Salmon Guru y una de las piezas clave del equipo creativo de Diego Cabrera.

"Estoy muy ilusionado por haber recibido el premio justamente este año, que está siendo muy complicado. Este reconocimiento me levanta la moral y me motiva para seguir trabajando en lo que más feliz me hace. Quiero agradecer a todos los que han sido parte de este premio y el cariño recibido por tantas personas", ha señalado Sehob.