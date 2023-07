'Sálvame Deluxe' se despide para siempre de su público

MADRID, 14 (CHANCE)

El 23 de junio 'Sálvame Diario' se despedía para siempre de su público y este viernes le toca al 'Deluxe', un programa donde hemos vivido entrevistas que han pasado a la historia de la televisión. Después de 15 temporadas y 747 programas, todo el equipo dice adiós a un recorrido de entretenimiento indiscutible que ha marcado un antes y un después en la crónica social... ¿Te acuerdas de todos los momentazos que se han vivido en ese plató?

KIKO RIVERA HABLA MAL DE SU HERMANA POR PRIMERA VEZ EN TELEVISIÓN

Era impensable imaginar a Kiko Rivera sentado en el plató del Deluxe y es que aunque después de su primera vez le vimos una segunda, nunca nadie imaginaba que el hijo de Isabel Pantoja participara en un programa en el que el apellido de su madre estaba en boca de todos los colaboradores todos los días.

Kiko Rivera se sentó y abrió la veda a todo tipo de informaciones pero la peor parada fue su hermana Chabelita. A partir de ese momento el distanciamiento entre hermanos se hizo cada vez más visible y además, demostró tener muy poca consideración a su hermana ya que no la respetó en público.

EL REGRESO DE BELÉN ESTEBAN TRAS SU PROCESO DE RECUPERACIÓN

Belén Esteban estuvo más de un año sin acudir a su programa porque sus problemas con las adicciones eran ya un secreto a voces y toda la gente de su alrededor estaba verdaderamente preocupada por la salud de la colaboradora de Sálvame. Después de que sus directores de programa se pusieran manos a la obra y la llevaran a los mejores profesionales para que la princesa del pueblo se recuperara completamente, no dudó en sentarse en el Deluxe para explicar cómo se encontraba.

Una mujer nueva, con muchos kilos de más y con una tranquilidad que nos dejó impresionados a todos, se sentaba en el Deluxe para explicar que había tenido muchos problemas con diversas drogas y que además, había finalizado, en ese proceso, su relación con su primer marido, Fran Álvarez.

EL CARA A CARA DE VÍCTOR SANDOVAL Y NACHO POLO TRAS SU DIVORCIO

Víctor Sandoval se encontraba con Nacho Polo en el plató del Deluxe, uno de los más complicados para el que fuese presentador de la cadena ya que cuando bajaba las escaleras, completamente destruído, su expareja no era capaz de mirarle a la cara y le despreciaba públicamente: "Me tienes aquí en cuerpo y alma, ese cuerpo que has abrazado durante años y no eres capaz de mirarme a la cara, estabas mirando un monitor, es el mayor desprecio que me has podido hacer". Una entrevista que no acabó nada bien ya que el exconcursante de Gran Hermano VIP terminó abandonando el plató ya que no encontraba sentido al seguir sentado al lado de la persona a la que había amado durante años.

COTO MATAMOROS Y SU COMENTARIO HOMÓFOBO

Coto Matamoros se sentó en el programa para hablar de su vida y de la nula relación que tenía -y tiene- con su hermano, Kiko Matamoros. Lo cierto es que el hermano del colaborador no paró de soltar barbaridades en todo lo que decía y además de enfrentarse contra su hermano por descalificar públicamente con insultos e injurias muy graves a Makoke, tuvo una discusión con Jorge Javier Vázquez.

El enfrentamiento entre el presentador y el invitado no duró mucho ya que Jorge Javier Vázquez decidió abandonar su programa porque Coto Matamoros había hecho un comentario homófobo en el plató, algo que no iba a soportar el presentador y que terminó por su abandono. Lydia Lozano, que estaba colaborando, fue quien se encargó de seguir con la entrevista.

ROSA BENITO Y SU 'TE ARRASTRO'

Una vez que la historia entre Rosa Benito y Amador Mohedano estaba ya más rota que nunca, la colaboradora de Sálvame aprovechó un directo en el Deluxe para advertir a su exmarido que atendiera a su hijo: "Mi hijo está en la calle y tú estás en casa con esa señora, no quiero que mi hijo siga en la calle, y que esa señora no llame 'hijo' a mi hijo, porque a ese le he parido yo con todo mi sufrimiento, ¡porque te arrastro!".

LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE CRISTINA RODRÍGUEZ 'LA VENENO'

Cristina 'La Veneno' en uno de sus mejores momentos iba al Deluxe para hablar de la publicación de su libro, Ni puta ni santa, donde contaba de forma detallada cómo había sido su vida y los entresijos más interesantes por los que había pasado. Días más tarde todo el mundo se enteraba de la triste noticia, aparecía muerta en su casa.

BÁRBARA REY CONFIRMA SU 'NOCHE DE AMOR' CON CHELO GARCÍA CORTÉS

Bárbara Rey confirmó en el plató del Deluxe que había tenido una noche de amor con Chelo García Cortés: "Es una pena que no me gusten las mujeres porque hubiese sido muy feliz contigo, Chelo tu y yo, tuvimos una noche de amor". Todo el plató aplaudía las palabras de la vedette porque nadie se esperaba que la madre de Sofía Cristo afirmase esa información de la que ya llevaba años habiendo rumores.

BELÉN ESTEBAN SE ENFRENTA AL DEFENSOR DEL MENOR

Belén Esteban sacó todas las fuerzas de su interior para sentarse en el Deluxe y plantar cara al defensor del menor que había amenazado con quitarle la custodia de su hija. Ese día la princesa del pueblo salió en el telediario de una cadena privada y protagonizó una de las frases más históricas que hay de ella: "¿Qué hace mi hija en el telediario de una cadena privada? ¡Ni que fuera yo Bin Laden!".

LA DISCUSIÓN DE AMOR ROMEIRA Y NOVA

Nova -archienemiga de La Veneno- se enfrentaba en el Deluxe a Amor Romeira, una pelea un poco absurda ya que las dos se atacaban por el físico de cada una y de por qué una se sentía más mujer que la otra por haberse operado y tener vagina. La discusión fue a más y terminó con un manotazo de Nova en la cara de la exconcursante de Gran Hermano que se puso a llorar.

Lo cierto es que las dos supieron hablar las cosas más tarde y pudieron llegar a un acuerdo, es más, ahora en la actualidad gozan de una buena relación ya que las dos se han dejado ver por las redes sociales mostrando su capacidad de enterrar el hacha de guerra y saber enterrar los reproches que ambas tenían.

MARÍA JOSÉ GALERA Y SU MARIDO SE ENFRENTAN A MILA XIMÉNEZ

Sin duda fue uno de los enfrentamientos más fuertes ya que María José Galera insultaba públicamente, en el plató del Deluxe, llamándola 'borracha' y además, insinuando que había abandonado a su hija y que eso era algo que nunca se podría perdonar una madre. Mila Ximénez montaba en cólera y no dudó en levantarse y enfrentarse cara a cara con la invitada, tanto es así que Jorge Javier Vázquez tuvo que intervenir y separar a las dos ya que la discusión seguía creciendo y pudo llegar a lo peor.

CONCHA VELASCO DESVELA LA IDENTIDAD DEL PADRE DE SU HIJO POR PRIMERA VEZ

En la última entrevista que Concha Velasco dio en televisión desveló por primera vez quién era el padre de su hijo: Fernando Arribas, un director de fotografía que estaba casado cuando la dejó embarazada. La actriz no pudo estar con él porque él tenía otra vida, de hecho, llegó a plantearse abortar yendo a una clínica, pero en el último momento decidió tener al gran amor de su vida, su hijo Manuel.

KIKO RIVERA Y LA ENTREVISTA QUE DESENCADENÓ LA RUPTURA CON SU MADRE

El dj se sentaba en el 'Deluxe' para hablar de su estado anímico, desvelando que necesitaba el apoyo de su madre y esta no dudaba en entrar por teléfono para mostrarle su apoyo y prometerle un abrazo. Algo que nunca llegó y que provocó que Kiko decidiese hacer 'Cantora: la herencia envenenada', programa que dinamitó la relación entre madre e hijo.