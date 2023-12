Samantha Hudson asegura que le ha dado igual la ruptura de Aitana Ocaña y Sebastián Yatra

MADRID, 1 (CHANCE)

Siempre sin pelos en la lengua cuando atiende a la prensa en los photocalls, Samantha Hudson aparecía este jueves en los Premios 'Hombre del año' de GQ y allí hablaba ante las cámaras sobre las últimas noticias de actualidad, entre ellas, la sonada ruptura entre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra.

"Me ha dado bastante igual" nos confesaba cuando le comentábamos esta ruptura sentimental que ha desatado la locura de los fans de ambos en España y parte del extranjero, ya que "no soy de meterme en la vida privada de la gente".

Sin embargo, Samantha aprovechaba la ocasión para darle la "enhorabuena" a la cantante porque "lo mejor de salir con un hombre es dejarlo, es lo mejor que hay y si estás casada, lo mejor que hay es divorciarse" explicaba.

También le preguntábamos por la opinión que tiene sobre Bertín Osborne y, de forma directa, se quedaba pensativa para lanzar un mensaje: "¿Por qué no le preguntas a Bertín si le caigo bien yo?".

La influencer nos dejaba claro que "lo que habla no lo sé" porque "no le escucho, no, no escucho a Bertín, me escucho a mí misma, la gira, mi repre, mis amigas forofemenino.com, eso oigo lo que dice Berín, no lo sé".

Además, cuando le preguntábamos si le daría una cita, con su particular sentido del humor desvelaba que "no lo sé, si estoy en la recepción de un dentista y quiere hacerse una revisión dental le daré una cita".