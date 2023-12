Samantha Hudson reacciona a la ruptura de Chenoa con una peculiar frase

MADRID, 24 (CHANCE)

Hace unas semanas, Samantha Hudson recibía uno de los Premios ICON y vivía una noche de ensueño con este reconocimiento muy especial. Como de habitual, hablábamos con ella tras conocer que sería una de las premiadas y nos confesaba que lo recibía "con mucha ilusión, la verdad" porque "ha habido una temporadita de premios heavy".

Siempre sin ningún tipo de reparo a la hora de hablar de cualquier tema en redes sociales, la influencer nos comentaba que en estos tipos de eventos se hace pequeñita y se centra en sí misma: "Si te soy sincera la verdad es que yo de repente me meto muy en mí misma y no suelo hablar mucho" porque "me abruma un poco las interacciones públicas, aunque no lo parezca".

Tanto es así que Samantha nos desvelaba que en los primeros premios ICON que acudió "vino Pedro Almodóvar a darme un beso y no me levanté porque estaba terminándome unos espárragos, venía canina".

Por último, le preguntábamos a Samantha por la sonada ruptura sentimental de Chenoa y Miguel Sánchez Encinas y no dudaba en mandarle un mensaje asegurando que a veces las rupturas son para mejor: "Espero que haya habido una ruptura a mejor, a veces las cosas hay que dejarlas ir".

Y es que, la influencer tiene claro que "todo lo que sea romper con un hombre, me parece bien, la que pueda dejar al marido o al novio" o incluso "si puedes hacerte lesbiana".