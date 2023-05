Samantha Vallejo-Nágera, implacable contra Paulina Rubio: "Es una diva, lleva toda la vida en la cresta de la ola"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La reciente visita a España de Paulina Rubio para promocionar su último single, 'No es mi culpa', sigue dando mucho que hablar. Su actitud de diva, el no haberse separado de sus maxi gafas de sol y sus polémicas declaraciones 'invitando' a la presentadora Eva Soriano a 'limpiarle el culo' han sido duramente criticadas en redes sociales; y también por parte de su ex Colate Vallejo-Nágera, que no ha dudado en 'aconsejarle' públicamente que haga otras cosas y utilice otro tono después de confesar su sorpresa al enterarse de que la cantante mexicana estaba en nuestro país cuando se suponía que tenía que estar en Miami con su hijo Nicolás.

Fue su hermana Samantha Vallejo-Nágera quien le informó de que Paulina estaba en España tras encontrársela casualmente en el aeropuerto de Madrid. Un encuentro sobre el que ahora se pronuncia la jurado de 'Masterchef' que, como ya nos contó su hermano, asegurando que fue "cordial" y se saludaron con dos besos.

Sin embargo, y confesando que es un tema que le "agota", la chef ha preferido no entrar en si la mexicana tendría que haber avisado a Colate de que se encontraba en nuestro país: "De Colate no voy a hablar, pero que llegue la paz entre ellos, tienen un niño que es genial y nada más" ha zanjado.

Reconociendo que no ha visto nada del polémico paso de Paulina por España, Samantha no ha podido evitar ironizar sobre sus declaraciones afirmando que es una diva y que siempre lo ha sido e, implacable con su excuñada, ha asegurado que "si es una diva fenomenal. Lleva toda la vida en la cresta de la ola".