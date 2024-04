Samara y Chema Tejado: rostros compungidos tras el rechazo de libertad provisional para Antonio

MADRID, 6 (CHANCE)

Este viernes nos enterábamos de que el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que indaga el asalto y robo con violencia cometido en el chalé de Gines de la cantante María del Monte y su esposa, la periodista Inmaculada Casal, en agosto de 2023; ha denegado la petición de libertad provisional cursada por su sobrino Antonio Tejado.

El que fuera colaborador de televisión actualmente sigue en prisión provisional como presunto autor intelectual de los hechos y su familia se ha dejado ver visiblemente devastada por esta decisión.

Por la tarde, las cámaras de Europa Press captaron en exclusiva a Samara Terrón, que se encogía de hombros al preguntarle qué le parece que su pareja no vaya a salir en libertad.

Sorprendentemente, la joven nos aseguraba no haberse enterado de la noticia: "Acabo de salir de trabajar, no me he enterado todavía de nada" y no desvelaba si había hablado con la familia para preocuparse por cómo habían recibido la información.

Por otro lado, también pudimos ver a Chema, quien tampoco nos contaba cómo se ha tomado su familia no vaya a tener libertad provisional. Los rostros de ambos reflejaban la delicada situación que están viviendo desde que Antonio fuese detenido por presunto autor intelectual del asalto en casa de María del Monte.