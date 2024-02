"Samara Terrón, contundente, niega tener que demostrar que es la novia de Antonio Tejado para un vis a vis

MADRID, 26 (CHANCE)

Semanas duras para la familia de Antonio Tejado, y también para su actual pareja, Samara Terrón. Durante los últimos días han aparecido multitud de ex, amantes y supuestas novias del sobrino de María del Monte, aunque lo cierto es que ha sido su madre, María José, su hermano, Chema, y su novia, Samara, los que han acudido este fin de semana a verle de nuevo en la cárcel de Sevilla 1.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con Samara, quien ha contestado con firmeza y cautela a las preguntas de la prensa. Al ser cuestionada sobre si había tenido que demostrar que es la novia de Tejado para reunirse con él en un vis a vis, ha afirmado tajantemente y con determinación: "No tengo que demostrar nada".

Sin embargo, cuando se le ha preguntado sobre el testimonio de Candela Acevedo en televisión, Samara ha preferido mantenerse reservada: "No quiero hablar nada, de verdad". En cuanto a su opinión sobre el sobrino de María del Monte, Samara fue clara en su postura: "Yo ya lo que tenía que decir lo he dicho una vez y no lo voy a decir más".

Estas declaraciones muestran la determinación de Samara por mantener su postura y en medio de la atención mediática que rodea su relación con Tejado y las revelaciones de sus exparejas.