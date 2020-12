Samira y Antonio Pavón desvelan en qué punto se encuentra su relación

MADRID, 27 (CHANCE)

Todo el mundo vio las imágenes en las que Samira y Antonio Pavón disfrutaban de una noche llena de pasión en el baño de su habitación en La Casa Fuerte. Un comportamiento que les ha pasado factura a los dos, pero más al torero porque tiene pareja y esta deslealtad es algo que le va a tener que explicar.

Hoy, en el Debate final del concurso, Antonio Pavón y Samira han confesado en que punto se encuentra su relación y es que como ya sabemos hay muy buena sintonía entre ambos. Cuando Jorge Javier Vázquez le ha preguntado al torero si sigue teniendo novia, éste ha respondido: "El doctor ha tenido que verme porque no podía dormir. Creo que sigo teniendo novia, tengo una conversación pendiente, el amor que tenemos los dos es lo más grande de este planeta, a mí lo que me queda es pedir perdón, perdón y perdón".

Lo que nos ha llamado mucho la atención es el comentario que ha hecho Samira, quien ha asegurado que le gusta Pavón, pero que no llega a estar enamorada de él. De hecho, Jorge Javier le ha preguntado que si en el caso de que estuviese soltero, estaría con él y ésta ha confesado que no quiere jugar con esas cosas por respeto a la pareja de su amigo: "A mí me encanta pavón, pero no estoy enamorada de él. Le pido disculpas a su pareja".