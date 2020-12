Samira a Cristini: "Te voy a denunciar y me voy a comprar bolsos a tu costa"

MADRID, 28 (CHANCE)

Samira y Cristini lo han vuelto a hacer, han protagonizado una de las discusiones más fuertes que hemos vivido en todo el concurso y es que el tema de Abu Dabi sigue dando de qué hablar y parece ser que Samira tiene claro que va a denunciar a su compañera de reality por dar a entender que esos viajes eran de 'trabajo'. Algo que ha molestado muy y mucho a la extronista de MyHyV.

"Te voy a denunciar y me voy a comprar bolsos a tu costa" le ha dicho Samira levantándose del asiento del plató y mirándola fijamente a la cara. Y es que la concursante esté cansada con que Cristini haya especulado sobre su vida privada.

"No me puede denunciar porque yo no he dicho que haya ejercido nada, yo solo he hablado de un viaje, ella ha ido menos días y yo más" le ha dicho Cristini a Jorge Javier Vázquez. El presentador le ha preguntado a Samira por qué le va a denunciar y ha explicado que: "Las insinuaciones a veces son más fuerte que una directa, en varias ocasiones lo ha insinuado, no es la primera vez". Cristini ha terminado advirtiendo a la extronista: "Tengo pruebas, tengo algo guardado, no me piques".