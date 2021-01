Samira desvela en qué punto se encuentra su relación con Antonio Pavón

MADRID, 7 (CHANCE)

Samira y Antonio Pavón mantenían una relación muy buena durante el concurso La casa fuerte. Los dos se compenetraron de manera excepcional y juntos consiguieron llegar hasta la final del reality, pero lo que nadie esperaba es que en la recta final del programa, los dos disfrutaran de una noche de pasión en el cuarto de baño de su habitación.

Desde entonces, ambos pidieron perdón mutuamente a la pareja del torero, la cual se quedó ojiplática al ver las imágenes en televisión y aseguró que hasta que no hablase con su todavía novio, no tomaría ninguna decisión. Bien, pues después de varias semanas desde el final del reality, parece que Samira no tiene ninguna relación con el que fue su mejor amigo en el concurso.

"No sé nada de Pavón, lo único que sé es que está bien con su novia y... es que no he vuelto a hablar con él. No sé nada de él" confesaba la extronista de MyHyV. De lo que sí que ha querido hablar de forma más extensa es sobre la ruptura entre Tom y Sandra: "Hombre, pues sorprenderme no me sorprende, se esperaba. Se venía venir porque era una crónica de una muerte anunciada".