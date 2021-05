Samira Jalil vuelve a la carga contra Ágatha Ruiz de la Prada: "Es una hortera"

MADRID, 25 (CHANCE)

Su asistencia a la plaza de toros de Las Ventas con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' hizo que el nombre de Samira Jalil, prácticamente 'desaparecida' mediáticamente desde su participación en 'La casa fuerte', volviese a sonar con fuerza. Una amistad de lo más comentada que Ágatha Ruiz de la Prada, ex del empresario, no tardaba en cuestionar en 'Sábado Deluxe', tachando a la argentina de vulgar y asegurando que Luismi solo la había llevado a los toros para provocarla a ella.

Todavía molesta con Ágatha, Samira vuelve a la carga llamándola "hortera" y cuestionando por qué, siendo tan importante como diseñadora, tiene necesidad de sentarse en un programa de televisión a hablar de ella. Además, tampoco duda en opinar sobre la fama de mujeriego de Íñigo Onieva, asegurando que Tamara Falcó debería estar preocupada porque van a salir más cosas todavía sobre su novio.

- CHANCE: Samira, has estado en Ibiza y estaba también por allí Íñigo Onieva.

- SAMIRA: He estado en Ibiza y alguna amiga estuvo con ellos, han estado por ahí pichí pichá Me han dicho que las cosas están turbulentas, pero ahí no puedo opinar ni voy a indagar, no quiero ser dañina. Creo que Tamara está nerviosa y lo va a estar más todavía, lo que pueda llegar a salir seguramente que sí.

- CH: Te has encontrado con Luis Miguel.

- SAMIRA: No, espero no volver a encontrarme con el rey de la Chatarra, por lo que se ha especulado, se ha dicho, todo lo que ha salido, me han perseguido por todos lados y todavía he tenido llamadas que no he contestado, no quiero saber nada del tema.

- CH: En algún momento os habéis puesto en contacto después de los ataques en televisión.

- SAMIRA: Yo no sé si lo puedo decir.

- CH: ¿Has mantenido el contacto con él, él ha dicho 'paso de Samira'?

- SAMIRA: Me han llamado pero yo no he contestado el teléfono, lo he bloqueado directamente y no quiero saber nada del tema. Me ha afectado en el tema personal, no ha dado la cara por mí, que yo soy su amiga, que le acompañé sin ánimo de lucro, que era algo sano, es lo que me ha molestado, que esa señora me denigrara y me quisiera humillar y dejar a la altura del betún, yo tengo Samira para dar y regalar y tengo para contestar.

- CH: Hay diferencia entre la diseñadora Agatha Ruíz de la Prada y Samira Jalil.

- SAMIRA: Los 30 o 40 años que tengo menos. Ella sin conocerme de nada me ha denigrado, donde las das las tomas. Samira es así, donde me la vas a dar, te las voy a dar.

- CH: ¿Te ha dolido, crees que pueden retomar la relación ellos dos?

- SAMIRA: Si supuestamente ella está tan enamorada por él y él es otro igual que ella, seguramente vuelvan.

- CH: ¿En algún momento te habló de ella?

- SAMIRA: Claro que me ha hablado. Pero gano más por lo que callo que por lo que hablo, la verdad, no puedo hablar más. Luego me dicen que me lo creo, si yo estoy encantada de contestar, pero hay unas pautas que yo tengo que respetar, es por mi trabajo.

- CH: Crees que Agatha hace doble juego.

- SAMIRA: Si no disfrutara no se hubiese sentado aquel sábado ahí y no una vez, cuatro veces en lo que llevamos de año. Una diseñadora de prestigio y con nombre no se sienta, no veo a Carolina Herrera sentada en el Deluxe, no por menospreciar el Deluxe, yo he trabajado con ellos, pero a Carolina no le hace falta sentarse. La ropa de Ágatha es una horterada, lo voy a seguir pensando igual que ella piensa que soy una ordinaria, la ordinariez es lo que se lleva, su ropa es la de mi color. Es una payasa.