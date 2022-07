Sánchez aboga ante UP por más gasto militar y pide defender a Ucrania como a Irak tras la invasión de EE.UU

Sostiene que habrá que modificar el delito de sedición "antes o después"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha defendido el incremento del gasto en Defensa ante su socio de coalición Unidas Podemos este martes en el Debate sobre el estado de la Nación, y les ha llamado a proteger en Ucrania el mismo principio de integridad territorial que les llevó a protestar en la calle tras la invasión de Irak por parte de Estados Unidos.

Sánchez ha respondido así a la llamada de Unidas Podemos a que desista de aumentar el gasto militar e incremente, por el contrario, el gasto en Defensa. De este modo ha señalado que la izquierda española no puede permanecer al margen y por tanto debe abrir un debate sereno y sosegado pero "honesto" para aumentar las capacidades de disuasión.

En esta misma línea, ha defendido incrementar la seguridad y la disuasión porque los conflictos armados actuales se producen entre democracias y regimenes autoritarios. De este modo, deben evitar que estos autócratas violen ahora en Ucrania principios fundamentales como la integridad territorial, que son los mismos que les lanzaron a la calle a protestar cuando Estados Unidos invadió Irak.

Pedro Sánchez ha defendido, además, que pueden y deben invertir más en Defensa y también en justicia social y ha sostenido que España iba a sufrir las consecuencias de la guerra independientemente de su papel. Así, piensa que deben dar una respuesta solidaria a los Aliados de la OTAN y los socios de la Unión Europea que están pidiendo aumentar las capacidades de disuasión. "Creo que nos haríamos un flaco favor a nosotros mismos si no respondiéramos a esa llamada de solidaridad", ha trasladado.

LA MESA DE DIÁLOGO, LO ANTES POSIBLE

A su vez, Sánchez ha trasladado a Asens que han tenido audacia como revela su intención es convocar la mesa de diálogo con Cataluña lo antes posible y ha destacado, sobre el cambio del delito de sedición, que el Ejecutivo "siempre" ha manifestado que una de las "principales lecciones" de 2017, en referencia al 'procés', es la necesidad de "homogeneizar" la tipificación de determinados delitos a las principales democracias europeas.

"El Gobierno progresista está abierto a ello pero he de decirle que a día de hoy no veo una mayoría parlamentaria para sacar adelante una reforma que, sin duda alguna, yo desde el principio y no me escondo, hay que hacer y que debemos hacer antes o después en este país", ha concedido.

Previamente, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos le había pedido a Sánchez "responsabilidad y valentía" de cara a su próxima reunión con el presidente catalán, Pere Aragonés, y eso pasa por "acabar" con un delito obsoleto y "predemocrático" como es el de sedición.

ECHA EN FALTA RECONOCIMIENTO A LA GUARDIA CIVIL

Por otro lado respecto al incidente en la valla de Melilla donde fallecieron 37 migrantes subsaharianos, Sánchez ha reiterado que sus declaraciones en las que afirmó que el suceso había estado bien resuelto las hizo antes de conocer que había fallecidos, ya que durante su intervención, los portavoces de Unidas Podemos se las habían afeado.

A este respecto el presidente ha subrayado que también es responsabilidad del Gobierno la seguridad de las fronteras y por tanto, ha señalado que ha echado en falta por parte de Unidas Podemos un reconocimiento al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también fueron heridos en el asalto a la frontera.

Así, ha rechazado el ataque con "palos, hachas y garfios" y ha pedido a sus socios de coalición no dejar que la defensa de la frontera nacional sea una bandera exclusiva de la derecha. Sin embargo ha aclarado que esto no significa que no reconozca el drama humanitario y ha defendido las acciones que está tomando el Gobierno en política migratoria en los países de origen y tránsito. También en España, donde según ha destacado, han recuperado la atención médica universal y gratuita ya han mejorado la empleabilidad de los migrantes.